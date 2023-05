La crisis matrimonial de Adam Levine, clave en ‘Middle ground’ de Maroon 5; mira el vídeo y la letra

Maroon 5 presentó a finales de la pasada semana su nueva canción, Middle Ground, con la que adelantaba su próximo proyecto discográfico. La banda californiana ponía fin así a dos años de silencio discográfico desde la publicación de Jordi. Un tiempo en el que han pasado muchas cosas en la formación tanto a nivel personal como a nivel profesional.

Y una de las que más zozobra produjo dentro del grupo fue la crisis en el matrimonio de su vocalista, Adam Levine, y su esposa Behati Prinsloo. Las acusaciones de infidelidad que el intérprete intentó atajar desde el inicio provocaron un terremoto en su vida sentimental que meses después parece haber encontrado una vía de escape a través de la música.

Porque Middle ground está marcado por esa situación. Y no solo es que la letra nos haga pensar en ello: "Necesito paz, necesito esperanza, necesito guía. Necesito ser yo mismo. Necesito luz, necesito vida, necesito lo que nunca sentí" se puede escuchar al inicio de la canción que en su estribillo asegura "If I hit the ground/ And I fall down to my knees/ Would you hear the sound?/ Am I crazy to think that we/ Could make it out?/ Am I crazier to believe/ There’s a middle ground?" ("Dime, si golpeo el suelo y caigo de rodillas ¿oirías el sonido? ¿Estoy loco por pensar que podríamos lograrlo? ¿Estoy más loco por creer que hay un término medio?").

"Estoy tan arriba, estoy tan abajo, estoy tan roto. Estoy tan cansado que no puedo dormir. No soy mío, no soy tuyo, no estoy seguro de nada. Punto medio, hay un punto medio. No necesito a alguien a quien amar. Solo necesito alguien por quien vivir" canta Levine en otra de las estrofas

Y como decíamos no se trata solo del sentido y el significado de la propia canción sino que para el videoclip de presentación del nuevo sencillo de Maroon 5, la formación ha decidido grabar en la casa del intérprete ofreciendo una visión íntima no solo de los componentes de la banda sino también de la vida personal.

La modelo y los hijos que tiene junto a Adam Levine aparecen en diferentes momentos de esta nueva propuesta audiovisual que marca un antes y un después en esta crisis personal. No es la primera vez que les vemos acompañar al músico ya que en One more time también tuvieron su espacio, otra canción clave dentro de la carrera de Maroon 5 con la que ganaron infinidad de premios.