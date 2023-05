Tina Turner, 'simply the best' en sus visitas a LOS40

La noticia nos sorprendía como lo hacen siempre los momentos trágicos en los que perdemos un pedazo de nuestra historia musical. Tina Turner fallecía a los 83 años de edad en este 24 de mayo de 2023 después de sufrir durante años una larga enfermedad. La Reina del Rock, Acid Queen, el huracán Turner... Se acaban los adjetivos para definir a una leyenda de la industria a la que dijimos hasta pronto hace unos años cuando se retiró de manera oficial de las giras, los discos la promoción y a la que hoy decimos adiós.

La historia de esta diosa negra de la música casi coincide en fechas con la de LOS40, emisora que visitó en sus visitas a España en 1984 y en 1989 en plena cresta de la ola. Hemos rebuscado en nuestro álbum de fotos para encontrar imágenes de aquellas visitas promocionales con motivo de los discos Private dancer y Foreign affair.

Así se podía leer en periódicos de la época como El País a finales de los 90: "La cantante norteamericana Tina Turner ha confirmado su visita a Madrid el próximo día 28 de septiembre, para presentar su nuevo elepé en una entrevista exclusiva con la Cadena SER. Aprovechará su estancia para grabar algunos programas de televisión. La vocalista, bautizada por The Who como "reina del ácido", sólo hablará con la Prensa europea un día, el próximo 15 de septiembre, en una multitudinaria conferencia de prensa que se celebrará en Roma. Se ha negado a conceder entrevistas personales, confiando en que su nuevo disco, titulado Foreign affair, siga el camino comercial de sus anteriores trabajos...".

Tina Turner, en su visita a Los 40 Principales en los 80' / LOS40

Cuando Internet aún ni tenía navegadores y las redes sociales eran una quimera, España quedaba maravillada por la poderosa y desgarradora voz de Tina Turner. De su paso por las oficinas de LOS40, por entonces Los 40 Principales, queda como testimonio estas fotografías repletas de caras conocidas como nuestro añoradísimo Joaquín Luqui, Fernandisco...

Luis Merino, una de las figuras más reputadas de la radio musical ha hablado en la SER de la artista recién fallecida y cómo fue su paso por España y LOS40: "Ha dejado una impronta brutal. Siempre tuvo alrededor gente. Era una bestia. Era imposible no temblar cuando la veías en un escenario (...). Deja un legado que es una absoluta animalada. Su forma de hablar, de tratar a la gente, que en Estados Unidos no es habitual. Cuando estuvo en la radio es lo que más recuerdo. Cuando ellos salen a presentar su disco y te explica cómo es todo hay menos prisa, hay más conexión".

Tina Turner, en su visita a LOS40 en los años 80 / LOS40

Con más de 100 millones de discos vendidos a lo largo de más de 6 décadas de carrera musical, Tina Turner ha sido una de las voces que marcó la industria estadounidense durante muchos años en el siglo XX. Su imagen y su marca sigue generando expectación y beneficios como demuestra su más reciente musical que se ha convertido en un auténtico fenómeno de masas.

Desde el año 2009 Tina Turner vive alejada de los estudios y de los escenarios y disfruta de su retiro espiritual en Suiza alejada de los focos de la actualidad donde finalmente fallecía. La figura de Tina Turner todavía tiene muchos secretos por descubrir a través de documentales y musicales mientras seguiremos disfrutando de hits mundiales como The best, Private dancer, What’s Love Got to do With It, Proud Mary, Help!, We Don´t Need Another Hero (de la película Mad Max), Nutbush City Limits, Goldeneye (de la película 007) Simply, the best.