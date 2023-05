Tina Turner y su clave del éxito

El mundo de la música está de luto, acabamos de decir adiós a toda una leyenda: Tina Turner, la reina del rock'n'roll, ha fallecido a los 83 años después de una larga enfermedad, pero nos quedan para siempre sus inmortales canciones, incombustibles y atemporales porque ella es así: Simplemente ¡La Mejor!. Muchas de ellas, We Don't Need Another Hero, The Best, What's Love Got to Do With It o Private Dancer, se han convertido en verdaderos himnos musicales con las que seguiremos cantando, bailando, y festejando, generación tras generación.

Fue todo un ejemplo de mujer coraje que supo enfrentarse sola con valentía y tesón a una vida nada fácil en lo personal y en lo sentimental, primero en la infancia y después en la juventud. Sin embargo, Tina siempre consiguió lo que se propuso. Su historia casi coincide en fechas con la de LOS40, emisora que visitó en sus visitas a España en 1984 y en 1989 en plena cresta de la ola.

"En la vida, cuando eres joven puedes tomar algunas decisiones equivocadas que te ayudan a sobrevivir, pero hay personas que pasan por malos momentos y que están determinadas a vivir y conseguir lo que desean y yo soy una de esas personas", contaba la artista en una de sus visitas a LOS40.

Tina Turner, 1977. / Harry Langdon/Getty Images

El verdadero nombre de la estrella del rock era Anna Mae Bullock, nacida el 26 de noviembre de 1939 en Brownsville, Tennessee (Estados Unidos). Su idilio con la música comenzó pronto, a los seis años, con sus primeras apariciones en el coro de la iglesia de su ciudad.

Sin embargo, el entorno de los Bullock se rompió tan solo cuatro años después, con el abandono primero de su madre y después de su padre, aunque ella y su hermana encontrarían a los que consideraba sus verdaderos progenitores: los Henderson, una familia blanca en la que empezó a trabajar haciendo las tareas del hogar.

La música tuvo un efecto sanador desde el principio para la artista, que muy joven, a los 17 años, se enamoraba del cantante de rock y blues Ike Turner, con quien se casaría en 1962. El matrimonio se prolongó hasta 1976. Años más tarde, la cantante acusaría de abusos y maltrato a Ike en su autobiografía I, Tina: My Life Story, publicada en 1986. En ella contó que, durante dieciséis años junto a él, sufrió continuos abusos y agresiones. Una relación tormentosa que se tornaba más violenta aun cuando el cantante se encontraba bajo los efectos de la cocaína, a la que era adicto.

Ike y Tina Turner. / GAB Archive/Redferns

En los años ochenta, divorciada del músico, quien la introdujo en su grupo, pero le dio muy mala vida, comenzó su carrera en solitario con un estilo más potente y transgresor que la convirtió en la artista femenina más exitosa de la historia, fuente de inspiración para las que vinieron después. "Encontré la felicidad hace años, cuando conseguí tener el control de mi vida y empecé a elegir como quería verme, cómo quería cantar y lo que quería hacer", declaró la artista.

La década de los noventa sería la de su consagración absoluta, con giras por todo el mundo y duetos sorprendentes junto a referentes de otros géneros como Eros Ramazzotti o componiendo la canción principal de películas como Goldeneye (1995), de la saga James Bond. "Hace un año la habría rechazado y hubiese dicho que no estoy lista para eso todavía, me hubiera dado vergüenza cantarla, pero ahora estoy bastante preparada para ella", reconocía Turner.

Tina Turner compuso la canción principal de la película 'Goldeneye' (1995), de la saga James Bond. / Dave Hogan/Getty Images

Una mujer perfeccionista con su trabajo, tal y como nos contaba hace unos años: "Me aprendo las canciones, las escucho tanto que las llevo en el alma y, cuando llego al estudio de grabación, me las se todas tan bien como para echar un vistazo rápido a las hojas y ser capaz de hacerlo".

Tina Turner, la reina del rock'n'roll. / Pete Still/Redferns

Llevaba retirada de la música desde 2009, cuando cumplió los 70 años. Poco después, Tina Turner se instaló definitivamente en la ciudad suiza de Küsnacht, donde vivió gran parte de su vida, junto al productor musical alemán, Erwin Bach.