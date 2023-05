Así suena lo nuevo de Taylor Swift: 'Karma' ft. Ice Spice, 'Snow on the Beach' y 'Hits Different'

Lo reconocemos: hay veces que nos cuesta seguir la cuenta de cuántas ediciones de Midnights ha sacado Taylor Swift desde el mes de octubre. Entre la edición estándar, la 3am edition con los siete descartes del álbum original y cada uno de los vinilos que han formado parte de las ediciones especiales, ahora mismo en el mercado hay cerca de una decena de opciones disponibles para sus fans.

En las últimas horas, sin embargo, Taylor Swift volvía a revolucionar las redes sociales con el anuncio de la llegada de la edición deluxe del disco: Midnights (The Til Dawn Edition) llegaba esta madrugada a las plataformas con tres nuevos temas de la solista para seguir rompiendo los récords de ventas y streaming. Al fin y al cabo, con el inicio de The Eras Tour en Estados Unidos y el anuncio de Speak Now (Taylor's Version), la de Tennessee ya ha demostrado que 2023 es su año, sin duda.

Un remix de Karma junto a la rapera Ice Spice, una nueva versión de Snow On The Beach junto a Lana del Rey (con más presencia dentro de la canción de la neoyorquina por petición popular, que ha incluido toda una nueva estrofa dentro del tema) y Hits Different (una canción que hasta ahora solo había estado disponible en la edición física de los vinilos vendidos en Target) han llegado para quedarse y despedir este último viernes de novedades de mayo por todo lo alto.

Taylor Swift ft. Ice Spice - Karma (Official Visualizer)

"Colaborar con ella fue una de las cosas más naturales. Se puso en contacto a través de su equipo simplemente dicendo 'hey, ella ha sido súper fan de Taylor desde que era pequeña y que le gustaría colaborar si alguna vez pasa por su mente'. Y yo la estaba escuchando sin parar preparándome para el tour, así que conseguí un numero y le pregunte si le gustaría hacer su versión de Karma, si era algo con lo que se identificaba y se sentía a gusto y dijo que sí. Conocerla fue muy especial porque me siento impresionada por ella [...] Es mi nueva artista favorita y me siento muy honrada de que esté en la canción" comentaba en unas declaraciones para Spotify.

Y es que su forma desenfadada de crear sus propios versos devuelven una frescura a la canción que nos hacen querer escucharla sin parar, elevándola a otro nivel. Por su parte, Hits Different no resultará nueva para muchos swifties, pero es uno de los temas con los mejores puentes de Midnights: una canción pop muy animada que contrasta completamente con la letra, un tema sobre una relación no superada, sobre la imposibilidad de pasar página pese a que la otra persona no forma parte de su vida.

Y tú ¿qué canción has reproducido primero? ¿Cuál es tu favorita? Te leemos.