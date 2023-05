¿Quién es Oliver Sudden en la vida de Harry Styles?

A lo largo de nuestra historia habíamos escuchado hablar de nombres artísticos, de pseudónimos o alias en proyectos muy especiales, e incluso de alter egos para llevar un supergrupo o una segunda carrera anónima y dar salida a inquietudes musicales. Lo menos habitual es que sepamos las identidades ocultas que algunos artistas utilizan para no llamar la atención allí donde van. El último ejemplo nos lo ha dado Harry Styles.

Porque no es la misma discrección reservar la habitación de un hotel a título de Oliver Sudden que hacerlo bajo el nombre del intérprete británico. Siempre hay alguien que se va de la lengua o paparazzis dispuestos a pagar muy bien por ese tipo de información.

Pero parece que en esta ocasión les ha salido rana la situación después de que el ex One Direction reservara la habitación del hotel Caledonian en Edimburgo, donde hace apenas unos días ofreció una espectacular doble actuación con motivo de su Love on Tour, bajo su discreto nombre.

Y todo tiene una explicación divertida y curiosa para el propio artista inglés. Porque Oliver Sudden es un juego de palabras que en inglés hace referencia a "all of a sudden" o lo que es lo mismo, de repente en castellano. Así lo ha confirmado el Daily Mail que asegura que la estrategia de su equipo tenía como objetivo lograr la tranquilidad del intérprete utilizando un nombre que también es habitual en el mundo artístico ya que en realidad existe un rapero con ese mismo nombre.

A punto de cumplir los 30 años, Harry Styles ha conseguido convertirse en un artista de tanto éxito o más que lo fue junto a sus compañeros de banda, Zayn, Louis, Niall y Liam, en One Direction. Por aquel entonces la fiebre directioner era todavía mayor y los propios componentes del quinteto han confirmado en entrevistas que el 'acoso' popular que sufrieron les hacía vivir en una burbuja.

Con éxito en la música y en el cine, el inglés también se ha convertido en toda una referencia de la moda y en una de las voces de su generación. En LOS40, que somos muy seguidores de Harry, celebramos todas estas anéctodas y curiosidades que nos permiten descubrir un poco más del lado personal del artista y cómo su lado juguetón o travieso también aparece en su vida profesional.