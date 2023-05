Manuel Cortés ya tiene decisión médica y le ha dejado roto en ‘Supervivientes’

Manuel Cortés ha conocido finalmente la decisión final del equipo médico y no es la que esperaba. Tienen que abandonar Supervivientes porque su estado de salud no le permite continuar con el concurso ahora que ya estaba en la recta final. Un golpe duro que le ha costado muchas lágrimas.

“El cuerpo no me responde como yo quisiera y gracias al equipo médico, estoy”, le decía a Ion Aramendi cuando conectaba con él para explicarle que “el estado de salud del concursante es lo principal y bajo ningún concepto pondríamos en riesgo la integridad física de ninguno de los supervivientes. En este caso la decisión la tienen los servicios médicos, solo ellos son los únicos que deciden”.

Así que, su labor ha sido transmitirle esa decisión médica: “Tras volver a realizarse todas las analíticas y pruebas permanentes y viendo los resultados de estas y tu situación clínica, el equipo médico del programa ha decidido que tu estado físico no aconseja su continuidad en el concurso y por ello debes abandonar la aventura”.

Jarro de agua fría para Manuel a estas alturas del programa. “Me lo imaginaba porque están siendo unos días muy duros para mí porque el cuerpo no me acompaña, no me responde, voy caminando arrastrándome y yo creo que no es lo que el público ha visto de mí durante todo este tiempo. Me da muchísima pena, se me rompe prácticamente el sueño que tenía de ganar el programa y contra eso llevo luchando varios días, pero es imposible”, explicaba completamente roto.

Apoyo de la familia

En ese estado no podía faltar el apoyo de la familia y ha podido hablar con su abuelo Fernando. “Primero eres tú que el concurso y que todo y si no estás bien, pues no estás bien”, le decía a su nieto.

“Abuelo, llevo luchando contra mi cabeza de competidor y el cuerpo no me responde”, le confesaba Manuel que ya hecho todo lo que estaba en sus manos para aguantar, aunque no ha sido posible.

“Para mí eres un campeón, si no puedes, no puedes, ya está. Para mí has ganado, para casa y punto", le decía el abuelo

“La anemia ha hecho mucha mella a esta altura del concurso. Llevo luchando contra mi cabeza y mi pensamiento de querer ganar, que queda nada y contando los días por si puede hacer el esfuerzo de… pero no puedo”, insistía el concursante, “seguí los consejos de las personas que son coherentes en ese aspecto, yo no lo he sido durante varios días, me daba lo mismo arrastrarme por la arena, ni mis propios compañeros me dejaban agacharme a por almendras que es algo que hacía con la punta del dedo pequeño. Estar aquí sin hacer pruebas porque te lo recomienda el doctor. Estar aquí después de lo que he demostrado creo que solo me queda que el público me reciba como que han sentido ese esfuerzo y he hecho todo lo posible. Se me ha roto el sueño porque lo veía muy claro”.

Unas palabras que han sorprendido a parte de la audiencia que se ha tomado estas palabras como la seguridad que tenía de llegar a la final. Puede que él se viera llegando a ese momento, pero muchos, no piensan igual.

Despedida en playa

Ya solo quedaba volver a playa una vez más para despedirse de sus compañeros. Una despedida muy lacrimógena en la que pidió que cuidaran a su hermana. “Mis esperanzas están depositadas en ella”, aseguró.

Se centró en Alma Bollo completamente rota por ver que el sueño de su hermano se desvanecía. “No solo por mí, si tú ganas, gano yo. Estás en una racha increíble, estás haciéndolo genial, tú puedes con el cofre más que yo ahora mismo. No se te vaya a pasar ni por la cabeza, son doce días”, le decía a su hermana.

“No sé si ganarás o no, creo que tienes todas las papeletas, pero eres una clara finalista”, le decía a su hermana a la que recomendaba seguir como hasta ahora.

Y antes de abandonar la playa por última vez daba las gracias a todos y dejaba claro que se arrepentía de no haber ido antes el concurso cuando se lo propusieron cuatro años antes.

“Manuel, vida mía, que estoy super orgullosa de ti, como concursante, pero, sobre todo, como hijo. Eres el mejor hijo que tengo, el mejor concursante, un gran pescador, lo has dado todo y has llorado por quedarte y cumplir tu sueño. Te amo, te quiero, te espero con los brazos abiertos. A recuperarte ya, Hay muchísima gente que te quiere, que está contigo y te vas dando una lección de amor por este reality, te quiero", le decía su madre desde plató. Ella tampoco dejó de llorar en todo este momento de despedida.

Palabras que secundaba Ion Aramendi que también le daba las gracias por no haberse rendido. Y con su música, llegaba la hora de decirle adiós al programa.

La aventura para él se ha acabado.