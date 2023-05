Tini cambia su look y los artistas reaccionan: “Ay, dios mío”

Tini se ha convertido en una de esas artistas que no pueden faltar en las fiestas. Sus canciones están cargadas de ritmos pegadizos e imparables que levantan el ánimo a cualquiera. No es de extrañar que tenga a miles y miles de personas pendientes cada vez que anuncia que se acerca un nuevo lanzamiento.

Esto ocurrió hace unas semanas con Me Enteré, su nueva colaboración con Tiago PZK que ya está arrasando en las plataformas digitales. Y es que desde que se estrenó, sus fans no han parado de reproducirla en bucle. Hasta la propia argentina se ha animado a compartir sus mejores coreografías en las redes.

Pues bien. Precisamente en uno de estos últimos vídeos, sus seguidores se han podido dar cuenta de que Tini ha estrenado nuevo look, coincidiendo con esta era de sonidos urbanos con toques del turreo. Ahora la artista luce una melena negra con una capa roja, unos colores que ya hemos visto en looks de Rosalía y Cazzu, entre otras.

Tini con su nuevo look / John Parra (Getty Images)

"Qué es ese look diosssss", dice La Joaqui. "Ay, dios mío", añade la influencer Belu Lucius. "Ahora siiiiiii", dice Tiago PZK. Lola Índigo y Tuli Acosta también han reaccionado a la nueva imagen de la intérprete de Me Enteré.

Algo de lo que también nos hemos podido dar cuenta de la vida de Tini en los últimos días es que está profundamente enamorada de Rodrigo de Paul, el jugador del Atlético de Madrid que celebró su cumpleaños el 24 de mayo. La artista le dedicó unas emotivas palabras en su cuenta de Instagram, donde también compartió unas fotos que ponen en evidencia la conexión que existe entre los dos.

La gira se acerca

No sé tú, pero LOS40 está más que preparado para la gira que tiene preparada nuestra protagonista por España. Dará comienzo el 24 de junio y concluirá el 14 de julio en Roquetas de Mar (Almería). Barcelona, Córdoba, Cádiz, Fuengirola, Valencia, Gran Canaria y Murcia son otras de las ciudades que recorrerá. Así que hazte con tu entrada y no te pierdas el show que tiene preparado para sus fans españoles. ¡Seguro que Me Enteré no faltará en el setlist!