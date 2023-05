David Bisbal revoluciona 'La Resistencia' con una entrevista de pie en la que interviene hasta Rosanna Zanetti

David Bisbal cumplió su palabra y acudió el pasado lunes 29 de mayo a La Resistencia como invitado. El cantante de Almería, que había sido hasta ese momento una de las celebrities más demandadas por el equipo y el público del programa, finalmente pisó el plató del Teatro Príncipe y no defraudó a nadie. Soltó su perlita de los máquinas nada más subirse al escenario, cantó Corazón Partío de Alejandro Sanz en versión karaoke imitando al madrileño, mostró sus dotes como actor en un sketch improvisado e incluso se atrevió con las preguntas clásicas en una entrevista que se produjo al completo con sus protagonistas de pie.

"¿Oye, nos sentamos?", llegó a preguntarle a Broncano el propio David Bisbal en un momento determinado de la entrevista, a lo que el conductor de La Resistencia, al darse cuenta de que ya llevaban prácticamente tres cuartos de hora charlando de pie, le contestó que mejor no. Que ya que habían llegado hasta ahí, lo mejor era acabar de pie para que la suya fuese la primera de las entrevistas que hace en la que están durante todo el tiempo de rodaje, de pie. Algo que, por supuesto, lograron.

Solo @davidbisbal podía convertir el programa en lo que siempre ha querido ser, el cierre de un karaoke.



Dale bendisiones, @AlejandroSanz pic.twitter.com/uyh7SsZfim — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) May 29, 2023

Bisbal reinterpreta la pregunta sobre sexo

Aunque David Bisbal se había desenvuelto como pez en el agua durante todo el tamo previo de entrevista, cuando llegó el momento de dar detalles sobre su vida sexual, el de Almería se mostró un tanto disconforme con el planteamiento de la misma alegado que, airear públicamente el número de relaciones sexuales que ha tenido en el último mes es algo que no está solamente en su mano. Para él, el hecho de que su respuesta afectase a su pareja era algo que le impedía responder y no pretendía hacerlo.

Pero ante esta inquietud de David Bisbal, el programa reaccionó rápido. Prácticamente al instante los cámaras de La Resistencia enfocaron a Rosanna Zanetti que se encontraba entre el público y le facilitaron un micro para que esta dijese: "Estoy halagada por el interés por nuestra actividad íntima, de verdad David, estamos muy halagados. Si quieres te doy permiso de decir, no las veces, si no la última vez".

Bisbal aceptó enseguida las condiciones de Zanetti y respondió alegando ya era una decisión que habían tomado entre dos personas: "La última vez ha sido recientemente. En el camerino aquí", bromeó el autor de A contracorriente y Me enamoré de ti ganándose el aplauso del público.

"No, no. Fue anoche. Hoy me he levantado un poco aturdido...", confesó el almeriense, que enseguida bajó del escenario para darle un abrazo y un beso a la que es su mujer desde el pasado año 2018. "Pobrecita, pero si está sudando y todo Rosanita", apostilló dejando claro que, aunque él asegura no suele tener tapujos al hablar de nada, para su chica hablar de estos temas tan íntimos es algo más incómodo.