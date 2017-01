Los datos y curiosidades de las nominaciones a los Brit Awards

El pasado sábado por la noche, en una gala televisada, se dieron a conocer los nominados a los Brit Awards, que se celebrarán el próximo 22 de febrero. Los premios más importantes de la música británica, tienen como máximos nominados a la girl band Little Mix y al rapero Skepta. A partir de aquí, estas nominaciones tienen ciertas particularidades:

Nominaciones póstumas

David Bowie podría ganar el Brit a Mejor solista masculino británico, una categoría en la que aparecen además el cantante Craig David, los raperos Kano y Skepta, y el chico de oro del soul Michael Kiwanuka. A priori debería llevarse la victoria la leyenda fallecida por ese Blackstar, por sus implicaciones -es una especie de testamento de uno de los grandes nombres de la música- y por su tremenda calidad.

En "Lazarus" Bowie canta "Mira hacia arriba, estoy aquí en el cielo".

Esas consideraciones también podrían hacerle ganar su segunda nominación: Mejor disco británico del año, donde compite con los más recientes álbumes de The 1975, Kano, Skepta y Michael Kiwanuka -mi favorito en esta categoría-.

Leonard Cohen también aparece entre los nominados, en este caso a Mejor solista masculino internacional. Ahí aparece entre nombres muy diversos y más contemporáneos como Bon Iver, Drake, Bruno Mars y The Weeknd. Sinceramente, el poeta eterno lo tiene complicado en esta nominación.

Viva la diversidad

Hace tiempo que los Brits adolecían de una grandísima falta de diversidad cultural y racial. Tras la ola del britpop y el indie rock; jóvenes, guapos y rubísimos cantantes de pop dominaron totalmente las categorías de los últimos años. Eso ha cambiado gracias a un cambio en la cuota del jurado, que desde este año es un 52% de hombres, un 48% de mujeres y entre ellos un 17% son negros, asiáticos o pertenecientes a alguna otra “minoría étnica”.

El resultado salta a la vista: Lianne La Havas, Emeli Sande, la brillante debutante Nao o los raperos Stormzy, Skepta y Kano están nominados. Esto además de nombres internacionales como Beyoncé, Rihanna, Solange o Bruno Mars, en un año en el que esta diversidad y el protagonismo de la música negra han dominado la música a nivel internacional. “La importancia de la diversidad define a la música, que te enseña otros puntos de vista y formas de pensar, y te hace ver el mundo de una forma distinta”, dijo Michael Kiwanuka, otro de los artistas felices con esta apertura.

"Black Man In A White World" habla, precisamente, de la diversidad.

Bienvenida, Anohni

En 2017, y en un mundo tan convulso y lleno de prejuicios, hay que aplaudir mucho la nominación de Anohni en la categoría de Mejor solista femenina británica. En esa categoría, competirá con Ellie Goulding, Lianne La Havas, Nao y Emeli Sande.

La canción que da título al primer disco de Anohni, "Hopelessness".

Hace más de tres años que Antony Hegarty, cantante de Antony and The Johnsons desveló que sus amigos y familiares cercanos ya le consideraban una mujer. Un año más tarde, en 2015, Anohni llegó a nuestras vidas anunciando un primer disco titulado Hopelessness que merece mucho reconocimiento por su compromiso con el mundo en el que vivimos. En 2016 la cantante de 45 años se convirtió en la segunda persona transgénero en ser nominada a un Óscar.

Entre divas, una agradable sorpresa

Volviendo a la categoría de Mejor solista femenina internacional, además de Beyoncé, Rihanna, Sia y Solange, no puedo evitar apoyar al 200% a Christine and The Queens. La artista francesa es una de las mejores cosas que le han ocurrido al pop de los últimos cinco años por su actitud, elegancia, modernidad y las reivindicaciones a favor del colectivo LGBT que incluye su primer disco.

Propósito de año nuevo: Aprender la coreografía de "Tilted".

Ese Chaleur Humaine acerca al pop a la vanguardia, y lo hace de una forma discreta, sin mucha pompa ni artificio. Será difícil que gane, pero hace tiempo que ese disco ha tenido la gran victoria de darse a conocer en todo el mundo y abrirnos los oídos.

Te lo dije…

En septiembre de este año empecé a pinchar en LOS40 Trending a un tipo que comenzó en el hip hop y en los últimos años evolucionó a una mezcla entre blues y gospel. Este cantante inglés destacaba por su nombre complicado, Rag’N’Bone Man -algo así como “El Ropavejero”-, y por la explosión sentimental de su presentación, “Human”. A estas alturas la canción lucha por ser número 1 de LOS40 y el artista se ha llevado el Premio de la Crítica de los Brits, que es la única categoría de la que se conoce ganador a estas alturas.

Rag'N'Bone Man además actuó durante la gala de nominados de los Brits.

Rag’N’Bone Man también podría ser el ganador del Brit a Mejor revelación, donde comparte nominación con Anne-Marie, la banda de Manchester Blossoms y esos dos nombres que tanto se repiten: Skepta y Stormzy.

¿Quiénes son esos tipos?

Skepta, Stormzy y Kano son tres de los artistas más importantes del grime, el género musical de moda en Inglaterra. Se trata de una versión underground del hip hop que se mezcla con la música electrónica, y que poco a poco ha ido ganando popularidad hasta dar el salto a los grandes medios de comunicación y los premios musicales.

Skepta, estrella de este nuevo género de moda, el grime.

La victoria de Skepta en el Premio Mercury -que busca el mejor disco británico del año- no ha hecho más que darle aún más visibilidad al grime, que este año también se apodera de los Brits.

Los grupos, ese batiburrillo

En Mejor grupo británico los nombres son tan distintos los unos de los otros, que es complicado acertar quién será el ganador. Aparecen Radiohead, Biffy Clyro, Bastille, The 1975 e incluso la girlband Little Mix, en lo que viene a ser una ruleta rusa el lograr adivinar quién se hará con la victoria. La lógica me dice que deberían ser Radiohead -por la majestuosidad de su último trabajo- o The 1975 -por ser el gran fenómeno del britpop actual-.

The 1975 firmaron el mejor disco de 2016 para el prestigioso semanario inglés NME.

Más de lo mismo pasa en Mejor grupo internacional: A Tribe Called Quest, los raperos Drake y Future por su mixtape colaborativa, Kings of Leon, Nick Cave and the Bad Seeds y Twenty-One Pilots. Aquí también se podría adivinar lanzando una moneda al aire entre estos últimos, que vivieron el año pasado su gran explosión de fama mundial; o Kings of Leon, mucho más populares en Reino Unido que en su Estados Unidos natal.