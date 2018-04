The King of Fighters 97, videojuegos de la semana

¿Qué tal habéis empezado el mes de abril? Después de una semana de vacaciones seguro que os duelen los pulgares por estar todo el día dándole a los videojuegos pero no parece que vaya a haber descanso este mes.

En esta primera semana los gamers más nostálgicos van a recibir una gran alegría en forma de reedición de The King of Fighters 97 pero no será la única novedad.

En estos primeros días de abril también han visto la luz: Minit, Tera, The Adventure Pals, Metropolis: Lux Obscura o Impact Winter, entre otros.

The King of Fighters 97

Hay videojuegos clásicos que envejecen bien y otros no tanto. Por suerte para nosotros, The King of Fighters 97 es del primer grupo de juegos.

Y gracias a ello recibimos una reedición del clásico título de Neo-Geo para PC, PlayStation 4 y PS Vita (recordad que la consola ha sido descatalogada en España así que mucho cuidado con ella).

Cualquier juego de lucha de la época dorada de las 2D tiene ese punto especial que da el dibujo a mano y la animación con pixel art.

Si os hacéis con The King of Fighters 97 Global Match tendréis entre manos un port exacto a la recreativa original sin mejoras gráficas ni cambios en el aspect ratio de la pantalla.