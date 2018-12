Por qué el cameo de Britney Spears en 'Médico de Familia' es historia de la televisión

Se acercaba el inicio de un nuevo milenio, teníamos pesadillas con todo lo que dejaría de funcionar por el Efecto 2000, y era palpable ese sentimiento general de desasosiego y ganas de entrar en el futuro. Fue el año de El Club de la Lucha, de Los Soprano, de Matrix, de El proyecto de la bruja de Blair y del arranque de Siete Vidas. Empezábamos a pagar nuestras colecciones de cromos con euros, Brad Pitt y Jennifer Aniston aún eran esa pareja perfecta de revista, Leonardo DiCaprio era portada de la Super Pop y nos moríamos de envidia con las fiestas universitarias que veíamos en American Pie.

En lo musical, llegaba Californication de los Red Hot Chili Peppers, Ricky Martin nos convencía de que hay que vivir la vida loca y Christina Aguilera debutó con un éxito tremendo invitándonos a frotar su botella de la forma correcta. Los Backstreet Boys calentaron el verano con un tour de seis conciertos presentando su tercer disco, Millenium (qué nombre tan oportuno). En la lista de LOS40 reinaban Shakira con Ciega, sordomuda, La Oreja de van Gogh debutaba con Cuéntame al oído y el Maria de Blondie nos obligaba a que nos inventáramos media letra al cantarla.

En ese contexto, todos los martes, una media de siete millones de españoles nos sentábamos delante de la tele, citados sin excepción con una de las familias (con permiso de los Alcántara) más queridas de la pequeña pantalla. Médico de familia fue, durante cuatro años, la serie más vista de la televisión y supuso un antes y un después a la hora de concebir la ficción nacional.

Fotograma de la serie 'Médico de Familia' / GLOBOMEDIA

La vanguardia de Médico de Familia

Las aventuras cotidianas de Nacho (Emilio Aragón) y Alicia (Lydia Bosch) alrededor de la casa y la consulta de medicina general enganchaban a todos los miembros de la familia. No en vano, las tramas afectaban a todas las generaciones y clases sociales, precisamente para que todas las familias y sus miembros estuvieran reflejados en ella.

Fueron un total de nueve temporadas y 119 capítulos reventando audímetros, plasmando la evolución de una familia y una sociedad española en continua evolución. Pero si hay un momento que se nos quedó grabado, más allá de la boda de Nacho y Alicia o la muerte de Marcial, más cruel que la de Chanquete, fue la corta aparición de una artista en ciernes que estaría llamada a convertirse en la Princesa del Pop. El 14 de diciembre de 1999, Britney Spears hizo un pequeño cameo en la serie de Globomedia, donde compartió escenas con Emilio Aragón y Lydia Bosch.

Una mujer joven con una voz maravillosa que va a dar muchísimo de qué hablar

No podía ser más paradójico: Britney aparecía sacando una Coca-Cola de una máquina expendedora dos años antes de firmar uno de los contratos más caros de la historia con la compañía rival, Pepsi. La cantante, que acaba de cumplir la mayoría de edad, se representaba a sí misma mientras sonaba de fondo su (You Drive Me) Crazy. Lydia Bosch terminaba el episodio entrevistándola y presentándola como "una mujer joven con una voz maravillosa que va a dar muchísimo de qué hablar". Britney Spears acababa de reventar las listas de éxitos con su primer disco, ...Baby One More Time, una joya del pop que todavía hoy tiene relevancia en la música.

Britney Spears, durante un concierto en su gira para presentar 'Baby One More Time' en 1999 / (Brenda Chase/Online USA)

Un guiño, más que una presentación

Tal y como nos cuenta Mike Medianoche, autor del libro No me toques los 90 y auténtico experto en esta década tan prolífica en cuanto a cultura pop se refiere, este cameo de Britney, seguramente orquestado por su discográfica, era "un auténtico caramelito para una serie con cuya temporada menos vista tenía seis millones y medio de espectadores", mientras que, hoy en día, con las audiencias tan fragmentadas, los datos más elevados los marcan programas como El Hormiguero o Gran Hermano VIP con tres millones.

"Muchos ídolos juveniles se colaban en series exitosas, en Médico de familia también vimos por ejemplo a Ricky Martin, y estos cameos aseguraban reportajes en revistas del público objetivo de esos artistas como la Bravo o la SuperPop", recuerda Mike. "Lo veo más que un guiño que una forma de darse a conocer; si hubieran querido meterla con calzador y por la puerta grande se hubiesen inventado una sorpresa en Sorpresa, sorpresa, por ejemplo", considera.

Anastacia actúa en la serie 'Al salir de clase'

Es curioso cómo se presentaba a las artistas en los cameos de la época. Así explica Mike esta tendencia a la hora de hablamos de un momento en el que hasta Anastacia actuaba en Al salir de clase y nos la vendían como una cantante cualquiera que habían contratado para actuar en el CBC. No te decían 'La gran estrella del pop Anastacia' sino que te la presentaban como si fuese la chica mona del barrio que canta bien y que hoy le hemos dado una oportunidad".

Desde ese momento, hemos visto a la Spears en muchas más series como Glee, Cómo conocí a vuestra madre o los Simpson, pero lo que Médico de familia consiguió, reunir a nueve millones de espectadores delante de la pantalla aquel 14 de diciembre de 1999, fue algo que no se volverá a repetir nunca.