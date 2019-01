¿Qué esperamos y qué queremos ver en el show de la Super Bowl de Maroon 5?

La confirmación de Maroon 5 como próximos protagonistas de the Super Bowl half-time no ha hecho más que reavivar la polémica racial que rodea a la NFL. Muchos son los que se oponen a esta elección y los que han pedido directamente a la banda californiana que rechace esta oportunidad, petición a la que Adam Levine y los suyos han hecho caso omiso.

De hecho, parece que la compañía de Travis Scott y Big Boi en el espectáculo intenta apaciguar las acusaciones racistas tratándose de dos raperos de raza negra que, además, incluso han "pedido permiso" a Colin Kaepernick para aceptar o no la propuesta.

Sea como sea, y dejando atrás las polémicas, lo que está más que claro es que todos estos artistas se subirán al escenario del interior del Mercedes-Benz Stadium ante más de 70.000 personas (más los 100 millones que aproximadamente verá el show a través de la televisión).

Indudablemente, la Super Bowl es uno de los eventos deportivos (y musicales, además) más mediáticos del mundo. Se trata de la ventana idónea de promoción para cualquier artista, una plataforma que permite traspasar cualquier frontera y llegar a personas de todo el mundo.

Del espectáculo de Maroon 5 esperamos varias cosas

En primer lugar, queremos escuchar éxitos de siempre del grupo, como She Will Be Loved, hits más recientes como Moves Like Jagger y, por supuesto, últimos singles como Girls Like You,

Al repaso a la trayectoria damos por hecho el buen directo de Adam Levine, claro, pero también una coreografía trabajada y un cuerpo de baile potente. La Super Bowl es el momento perfecto para desplegar todo artificio posible y, aunque no contamos con cambios de vestuarios, sí esperamos baile y movimiento continuo.

También nos encantaría presenciar una sorpresa del tipo: Cardi B o Christina Aguilera apareciendo en escena para interpretar Moves Like Jagger o Girls Like You. Sin embargo, como esto es muy probable que no ocurra, nos conformamos con un buen show por parte de Travic Scott y Big Boi.

Hay que tener en cuenta que ambos raperos son iconos en su género y, además, Big Boi es de Atlanta, lugar donde se celebra la gran final. Dicho esto, nadie duda de que los dos levantarán y animarán a todo el público presente.

Tampoco esperamos que Maroon 5 pase por alto la polémica racial y, por supuesto, queremos ver en algún momento del show algún símbolo, gesto o palabra que aluda directamente a todo esto: no hay mejor ocasión que esta para luchar contra una injusticia. Por ello, esperamos que Adam Levine haga referencia a Colin Kaepernick aunque sea de forma metafórica.

Esperar del show de Maroon 5 un espectáculo parecido al que dio Lady Gaga es algo impensable, pero sí que deseamos algo más que lo que vimos el pasado año con Justin Timberlake. El descafeinado espectáculo del artista llevó al artista a conseguir el dato de audiencia más bajo de la década (106,6 millones de espectadores).

Adam Levine y compañía no lo tienen fácil en ningún sentido y las críticas están casi aseguradas, pero siempre hay oportunidad de sorprender y callar boca. Veremos.