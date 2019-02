Madonna y Lady Gaga se reconcilian tras los Oscar

No vamos a engañarnos, nos gusta enterarnos de los cotilleos de rivalidad que se generan entre cantantes que pueden presumir de tener mucho éxito. Si retrocedemos en el tiempo todos podemos recordar a Britney Spears y Christina Aguilera en sus tiempos dorados.

Pero no hay que ir tan lejos, no hay más que comprobar la de titulares que han generado las desavenencias entre Taylor Swift y Katy Perry. O las de Nicki Minaj y Cardi B. Está claro que cuando se produce un enfrentamiento entre dos mujeres, el morbo está servido. Si no, que le pregunten a Ana Guerra y Aitana y ese interés que parecen tener algunos por enemistarlas.

Ahora que se acerca el 8 de marzo y que la palabra sororidad suena cada vez con más fuerza, está bien que en lugar de fomentar esos enfrentamientos, esas artistas apuesten por el acercamiento, por limar asperezas y la idea de que juntas son más fuertes.

Esa es la conclusión a la que parecen haber llegado Lady Gaga y Madonna. Tras haber ganado su primer Oscar gracias a Shallow, la cantante y actriz de Ha nacido una estrella tuvo que ver cómo sus fans se enfrentaban en redes a los de Madonna comparando quién tenía más premios o menos.

Lady Gaga, emocionada tras ganar su primer Oscar / Steve Granitz / Wirelmage

Recordemos que Madonna ya ha ganado dos Oscar, uno por Sooner or later que podíamos escuchar en Dick Tracy y, el segundo, You must love me, en Evita. Pero claro, los fans de la nueva ganadora, alegan que el premio de mejor canción va a la compositora y no a la cantante, y en ese terreno, solo Gaga ha triunfado porque Madonna no compuso sus canciones.

El caso es que ellas dos han demostrado estar por encima de eso y, aunque a veces, han dado alas a sus fans con algunos de sus comentarios, para alimentar esas rencillas, lo cierto es que parece que han firmado la pipa de la paz.

Tras la gala de entrega de los premios de la Academia, las fiestas se multiplican en Los Ángeles con el afán de festejar la gran noche. Uno de los saraos más tradicionales es el que monta Madonna y al que este año asistió Lady Gaga.

Allí pudimos verlas posar juntas, además, en perfecta combinación. Lady Gaga con su vestido negro de Alexander McQueen con inspiración en Audrey Hepburn y, Madonna, en blanco con un estilo más tribal.

El caso es que posaron juntas y abrazadas en lo que parece una demostración de que su enemistad ha llegado a su fin. Lo que nos queda preguntarnos es si habrán hablado de una futura colaboración. No estaría nada mal porque ambas son reinas del pop y tienes muchas cosas en común, como su origen italiano.