Aitana encuentra su foto con Alejandro Sanz: “Por cierto, te debo unas galletas”

Parece que Alejandro Sanz le está cogiendo el gustillo a esto de echarse fotos con las triunfitas del momento. El pasado jueves, el intérprete de Back To de The City subía una imagen a su cuenta de Instagram junto a Ana Guerra. Los artistas habían coincidido en los Premios Lo nuestro en Miami y no pudieron evitar echarse una foto para el recuerdo.

Pero Sanz también coincidió con Aitana (quien cantó Lo Malo junto a su compañera en la gala). De hecho, en la publicación que subió el madrileño con Ana, le preguntaba a Aitana dónde estaba la foto de ellos dos. ¡Pues bien, parece que la catalana por fin la ha encontrado! Y no solo eso, también la ha subido a su cuenta de Instagram.

“Oye, Alejandro Sanz…pero esta no será la única foto que tendré contigo, ¿no? Ganas de volver a verte, gracias por ser tan encantador y bueno. Y por cierto, te debo unas galletas”, ha escrito la intérprete de Teléfono junto a la imagen. ¿Se comería la joven las galletitas de Sanz? Sabíamos que Aitana tenía debilidad por los san jacobos, pero no por los dulces.

Parece que Alejandro hizo muy buenas migas con dos de las intérpretes españolas del momento. Vamos, que posiblemente intercambiaría algunos consejos con ellas sobre la industria. Lo mismo hasta hablaron de hacer alguna colaboración.

Parece que #ElDisco , el próximo álbum de Sanz, ya está terminado, pero tenemos esperanzas que en un futuro podamos verlos juntos. O quién sabe, quizá Sanz decida componerle algo. Por ahora, nos quedamos con que ambos artistas se llevan de maravilla.

Por su parte, Aitana continúa trabajando en la segunda parte de Tráiler. La hemos visto en el estudio con Beret, Vanesa Martín, C. Tangana, Sebastián Yatra, Zahara y Dani Martín. Vamos, que la joven se ha rodeado de grandes músicos (no sabemos si todas las canciones verán la luz).

Sin lugar a dudas, la imagen de Aitana y Alejandro Sanz, hará muy felices a los fans de ambos artistas.