No son pocos los actores para los que protagonizar una película de Marvel es el pasaporte al armario de los juguetes rotos y olvidados. También los hay a los que el suculento cheque los hace olvidarse de propuestas que ocuparían ese mismo tiempo quizá llevándolos a lugares más favorables para la crítica, pero no para el bolsillo. No es el caso de Lupita Nyong'o.

La actriz empezó su carrera por todo lo alto y ganó el Oscar a Mejor Actriz Secundaria por su papel en 12 Años de Esclavitud, de Steve Mcqueen, en 2013. Lejos de aquejar la malidición de esos premios su carrera se tornó imprevisible dado que tampoco era una jovencita – debutó con 30 para el gran público – pero parecía conocer lo que el público demandaba.

Así que se pasó por el universo Star Wars, hizo lo propio con el de Marvel siendo Nakia en Black Panther y ahora, un año después, vuelve en Nosotros como Adelaida y bajo la dirección de Jordan Peele.

Nosotros: Por qué Lupita Nyong'o es perfecta para encarnar el rol femenino

A pesar de haber nacido en México, Lupita Nyong'o es una actriz afrodescendiente pues sus padres son refugiados de Kenia. Toda esa mezcla en sus orígenes la convierten en una de las artistas más reivindicativas en Estados Unidos en plena era de Trump. No reniega ni de una condición ni de la otra.

Y, precisamente, la película de Peele vuelve a ser un alegato en contra del racismo como ya elaboró en Déjame Salir por lo que no había actriz mejor para ocupar el papel que finalmente ha recaído en Nyong'o. La actriz comparte planos con Winston Duke y Elisabeth Moss.

Tras el estreno de la que promete ser una de las cintas de terror del verano la actriz tiene pendiente varios estrenos aunque el que más fuerte suena de entre sus proyectos es el de chica Bond para la próxima cinta, 25, en la que podría aparecer junto a un presumible villano encarnado por Rami Malek.

Por ahora podremos disfrutarla en Nosotros, la cinta que se estrena el 15 de marzo.