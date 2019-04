Bebe Rexha confiesa que es bipolar: “Ya no me siento avergonzada”

Las enfermedades mentales son todavía un tema delicado que muchos suelen ocultar para no ser juzgados. Aunque eso, afortunadamente está cambiando y, en parte, gracias a las confesiones que están haciendo muchas celebrities que las padecen o las han padecido.

Justin Bieber sufre depresión. Selena Gomez ha ingresado varias veces por cuestiones de ansiedad. Zayn tuvo anorexia. Halsey es bipolar. Y la lista sigue y sigue, lo que está suponiendo un buen ejemplo y un referente para los que padecen alguno de estos trastornos y ahora se sienten más entendidos.

La última en ingresar en esta lista de confesiones ha sido Bebe Rexha que ha dicho públicamente que es bipolar. Y lo ha hecho por el método siglo XXI, a través de las redes sociales con una serie de tuits en los que explicaba lo que estaba ocurriendo con ella.

“Durante mucho tiempo no entendía por qué me sentía tan enferma. Por qué sentía bajones que me hacían no querer salir de mi casa o estar alrededor de la gente y por qué subidones que me impedían dormir, que me impedían parar de trabajar o crear música. Ahora sé por qué”, comentó sobre los síntomas que tenía y que no lograba descifrar.

En estos casos no hay nada como un buen diagnóstico para intentar paliar los efectos. Rexha ahora lo tiene claro: “Soy bipolar y ya no me siento avergonzada (no puedo dejar de llorar)”.

Pero eso no le está impidiendo ponerse a trabajar y, de hecho, ya ha hecho referencia a un próximo trabajo: “Este próximo álbum será el álbum favorito de todos los tiempos porque no estoy ocultando nada”.

Después de exponerse de esa manera sólo le quedaba una petición que hacer: “Os quiero mucho a todos y espero que me aceptéis como soy. No quiero que sientas pena por mí. Solo quiero que me aceptes. Eso es todo. Te quiero”.

“Chica, estoy muy orgullosa de ti, estoy siempre aquí para lo que necesites”, reaccionaba Demi Lovato ante las palabras de la cantante. Y es que ella sabe de lo que habla porque padece el mismo trastorno e incluso ha hablado de él en alguna ocasión. En sus giras lleva voluntarios que explican este tipo de enfermedades y aconsejan a los que pueden sentirse identificados.

“Wow”, añadía David Guetta. Y en seguida los comentarios de su IG se han llenado de palabras de apoyo y agradecimiento por sincerarse de esa manera.