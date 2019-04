ElDisco de Alejandro Sanz ya es número 1 en las listas de ventas de tres países

No han pasado ni dos semanas desde que Alejandro Sanz lanzara al mercado #ElDisco, su decimosegundo álbum de estudio, con temas como Mi Persona Favorita, El trato o Los lugares ya se ha posicionado como el número 1 en ventas en España, alcanzando la certificación de disco Platino.

Pero no solo eso, en México y Argentina, el artista madrileño también ha conseguido la primera posición de las listas de ventas. Vamos, que no hay quien pare #ElDisco. La magia de Alejandro Sanz está totalmente reflejada en este trabajo. Aunque encontramos canciones como Back In The City junto Nicky Jam donde Sanz experimenta con los sonidos urbanos del momento, también escuchamos canciones románticas como Mi persona favorita que nos recuerdan al joven de Más.

Además, los tres primeros singles de #ElDisco (No tengo nada, Back In The City y Mi persona favorita) no dejan de sumar reproducciones en Youtube. De hecho, el último suma 24 millones de reproducciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandro Sanz (@alejandrosanz) el 12 Abr, 2019 a las 12:46 PDT

Por supuesto, Alejandro ha querido compartir su alegría con sus cuatro millones de seguidores en Instagram, subiendo una imagen de los países donde se ha posicionado como número uno con su último trabajo.

Pero no es la única sorpresa que se ha llevado el artista esta semana. Ni mucho menos. Sanz, como os hemos contado, ya cuenta con su propia calle. Tras ser nombrado hijo adoptivo de Cádiz, el cantante ha recibido otra grata sorpresa en Alcalá de los Gazules, el pueblo donde nació su madre y que considera suyo: una calle con su nombre.

Sin lugar a dudas, Alejandro Sanz se encuentra en uno de sus mejores momentos profesionales. Además, el 1 de junio arranca #LaGira en Sevilla. El cantante estará solamente en cinco ciudades: la capital andaluza, Barcelona (el 8 de junio), Madrid (el 15 de junio), Elche (el 21 de junio) y Santiago de Compostela (el 6 de julio).