‘Next To You’: Becky G se atreve con el pop electrónico

Becky G se ha convertido en una de las artistas del momento. Sus temas rápidamente se cuelan entre los más escuchados y parece llevar un ritmo de canción por semana. Hace unos días volvía a sus orígenes musicales con Green Light On, sonidos de R&B y música en inglés. Después nos sorprendía con Banana junto a Anitta, un tema urbano para darlo todo en la pista. Tras él llegaba La Respuesta, música latina junto a Maluma. Ahora, Becky G se atreve con el pop electrónico y para ello cuenta con la colaboración del productor Digital Farms Animals y el cantante jamaicano Rvussian.

Sin duda, este giro de estilo se debe a los artistas con los que colabora. Digital Farms Animals, de nombre real Nicholas Gale, es un DJ de electrónica que ha trabajado con artistas como Rita Ora o Dua Lipa. Por su parte, Rvussian es productor de dancehall y cantante que ha colaborado con Bad Bunny, Nicky Jam o Sean Paul.

El videoclip está dirigido por Daniel Durán, quien también se ha encargado del vídeo de La Respuesta y ha trabajado con otras artistas del género como Thalia y Lali en el divertido Lindo Pero Bruto.

En Next To You los artistas montan una fiesta y vemos a Becky G de lo más cariñosa, aunque el ambiente es oscuro y underground. Además, al final de la canción vuelve a su estilo latino para rapear en español.

Next To You llega después de su actuación en los Billboard Latinos 2019 junto a Anitta para interpretar Banana, acompañadas de una impresionante performance. Además, Becky G vuelve a demostrar su versatilidad y su gran voz. Con tan solo 22 años, la artista aún tiene muchos temazos que regalarnos.

¡Dale al play! ¿Te gusta este nuevo estilo de Becky G?