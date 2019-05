Cancelan el festival por el 50 aniversario de Woodstock

Después de muchos rumores y problemas, los organizadores del festival conmemorativo del 50 aniversario de Woodstock han anunciado finalmente la cancelación del evento, que se iba a celebrar del 16 al 18 de agosto en Watkins Glen en Nueva York, con un cartel encabezado por The Killers, Santana, Dead & Company y Jay-Z.

Así lo indicó la empresa encargada de financiar Woodstock 50, Dentsu Aegis: “Pese a nuestra tremenda inversión de tiempo, esfuerzo y compromiso, no creemos que la producción del festival pueda ser ejecutada como un evento digno de la marca Woodstock”. Dentsu Aegis consideró que es “un sueño para las agencias trabajar con marcas icónicas y ser asociadas a movimientos significativos” como el de Woodstock, pero puntualizó que quería “garantizar la salud y seguridad de los artistas, socios y asistentes”. “Como resultado, y después de considerarlo cuidadosamente, la firma socia de Woodstock 50, ha decidido cancelar el festival. Tan difícil como es, creemos que es la decisión más prudente para todas las partes implicadas”, concluye la información.

Woodstock 50 no empezó a vender las entradas en la fecha en que lo había anunciado, el 22 de abril, lo que despertó las dudas sobre este festival en el que los organizadores ya habían destinado más de 30 millones de dólares al cartel de artistas.

A finales de marzo, la organización desveló un cartel lleno de estrellas contemporáneas como Jay-Z o The Killers y leyendas como Santana, John Fogerty (la voz de Creedence Clearwater Revival) o Dead & Company, todas dispuestas a celebrar un festival que cambió la historia de la música. Aunque no participaran en la gran celebración hippie de 1969, también se iban a dejar ver en Woodstock 50 veteranos como Robert Plant (Led Zeppelin) o The Zombies.

El público que asistió al festival Woodstock baila al son de la música en 1969. / Bill Eppridge/The LIFE Picture Collection/Getty Images

El festival de los festivales

Con la promesa de “tres días de paz y música”, el festival original de Woodstock se celebró en agosto de 1969 y supuso una de las cumbres de la era hippie y de la contracultura en los años 60, una época en la que los jóvenes cuestionaron las convenciones sociales de Estados Unidos y experimentaron con el sexo, las drogas y el arte.

Era agosto de 1969 cuando Janis Joplin, Jefferson Airplane, Joan Baez, Santana, The Band, The Who o el gran Jimi Hendrix regalaban al mundo tres días para la memoria universal. Aquella aventura hippy fue Woodstock, y cambió la historia para siempre.

Carlos Santana y David Brown tocan juntos en el festival Woodstock, en agosto de 1969. / Tucker Ransom/Hulton Archive/Getty Images

a improvisación reinaba en casi todo, de hecho, Woodstock no se celebró en Woodstock, sino en otro pueblo ubicado a unos kilómetros, y a cambio de 50.000 dólares. Rápido y sobre la marcha, razón por la que se les fue de las manos y la entrada acabó siendo gratuita. La lluvia, las drogas y el caos alimentaron una incertidumbre que salió más cara de lo previsto, pero que sigue siendo inmortal.

Fueron tres días que se convirtieron en un momento definitorio no sólo de aquella década, sino en la historia de la música, al reunir a artistas que han sido una gran influencia para generaciones posteriores.