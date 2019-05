Nacho Cano anuncia por sorpresa un concierto con las canciones de Mecano

Tras 25 años sin subirse al escenario, Nacho Cano, uno de los grandes compositores de este país y alma de Mecano, ofrecerá un concierto único y especial en el Festival Sonorama Ribera que este año celebra su vigésima segunda edición.

El artista que revolucionó el pop español junto a su hermano José María y Ana Torroja, con canciones como Hoy no me puedo Levantar o Me colé en una fiesta, y que han quedado en la memoria de millones de personas, acercará de nuevo el sonido de Mecano a una nueva generación de artistas y público que continúan celebrando sus canciones.

Será una gran ocasión de volver a escuchar en vivo estos himnos del pop español, en la que le acompañarán en la parte vocal artistas y amigos del festival.

El 30º aniversario de Mecano

Descanso Dominical fue el quinto álbum de Mecano, la banda conformada por los hermanos Cano y Ana Torroja, se convirtió en el disco más vendido en España en 1988, recibió 13 discos de platino y fue el primero en la historia de España en obtener ventas por más de un millón de discos.

Por este motivo, se ha editado el disco Descanso dominical. Tributo a Mecano en el que algunos de los mejores artistas actuales interpretan las canciones del grupo súper ventas más popular de la música española. Así suena una de sus canciones más míticas, Mujer contra Mujer, cantada por Elefantes, que estrenamos en exclusiva en LOS40 Classic.

Elefantes - 'Mujer contra mujer'

Además de este disco de versiones, también se ha publicado un libro que resume la trayectoria del grupo con algunos datos nunca antes conocidos. Si hablamos de la gente que conoce a Mecano, la lista es infinita, pero si hay alguien que conoce su historia como pocos ese es Javier Adrados, un amigo que acaba de publicar una biografía del grupo que no elude temas espinosos como las causas de la ruptura, la relación de los hermanos o su relación con las drogas.

Así será el Sonorama Ribera 2019

El anuncio de Nacho Cano se suma a un programa variado que cuenta entre otros cabezas de cartel con Crystal Fighters. El escenario principal también acogerá a Love of Lesbian con un nuevo formato o a Zahara, que vuelve al festival para presentar su último disco Astronauta.

💥 ¡NACHO CANO regresa en #SonoramaRibera2019! 💥

El componente de la emblemática banda Mecano se subirá al escenario principal de Sonorama Ribera para tocar algunos de sus himnos acompañado por distintos artistas y amigos del festival. pic.twitter.com/mamTgV6sqP — Sonorama Ribera (@sonoramaribera) 7 de mayo de 2019

Miss Caffeina, Second, Fuel Fandango, Carolina Durante, Luis Brea y El Miedo, Olivia, Gotelé y La Orquesta Mondragón,Tequila, Tarque, Depedro, Morgan, Tote King, Fangoria y Rulo y La Contrabanda son otros de los atractivos de la programación de este año.