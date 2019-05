Chris Brown ft Nicki Minaj y G-Eazy - Wobble up [2019]

Hay dos cosas que perseguirán a Chris Brown por los restos de los restos. Una es la eterna comparación entre él y Michael Jackson, algo que le halaga y de lo que se aprovecha en algunas ocasiones. La otra, es su historial de maltrato a las mujeres que le perseguirá, se redima o no.

El caso es que ese motivo le ha llevado a protagonizar últimamente alguna que otra polémica. Pero al margen de estos sucesos que no hacen más que aumentar su popularidad, el rapero está preparado para publicar nuevo disco. El próximo 21 de junio lanzará Indigo, el sucesor de Heart break on a full moon de 2017.

Se trata de un proyecto que incluirá 30 canciones con una larga lista de colaboraciones que, a diferencia de Churches, no tienen ningún problema en trabajar con él. Justin Bieber, Tyga, Tank, HER, Lil Jon o Juicy J son sólo algunos de ellos.

Hasta ahora, Brown nos ha presentado tres temas, Back to love, Undecided y ahora, Wobble up para el que cuenta con Nicki Minaj y G-Eazy. Con la rapera tiene planeado salir de gira en breve, no es la primera vez que colaboran y seguro que no será la última.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CHRIS BROWN (@chrisbrownofficial) el 20 May, 2019 a las 7:05 PDT

La canción está compuesta por un numeroso equipo que incluye a Billie Calvin, Bryron O Thomas, Gerald Gillum, JR Rotem, Onika Tanya Maraj, Renetta Yemika Lowe, Theron Thomas y el propio Chris Brown.

El rapero también se ha encargado de dirigir el vídeo, junto a Arrad, y le han dado importancia al color y, sobre todo, al twerk que se convierte en el gran protagonista. Ah, y no podemos olvidarnos de los cameos de Tyga y el influencer Dan Rue.

Sin duda, a muchos les entrarán ganas de irse con ellos a esa isla tan placentera para algunos mientras que los habrá que volverán a criticar la cosificación de la mujer en otro vídeo más. Pero ya se sabe, para gustos, los colores.