¿Quieres ver en directo a los concursantes de ‘OT 2018’? Las fechas de su gira este verano

La gira de 'OT 2018' sigue este verano por todas las tierras del sur.

Por lo que si aún no has visto a Alfonso, Julia, Natalia Lacunza, Marilia, Dave, Famous, Alba Reche, África, Noelia, Miki, Marta, Joan Garrido, Damion, María, Carlos Right y Sabela en directo, ésta puede ser tu oportunidad.

Coge la agenda y apunta:

Próximas fechas confirmadas 8 de junio - Estadio Benito Villamarin, SEVILLA 15 de junio - Plaza de Toros, GRANADA 22 de junio - Estadio Nueva Balastera, PALENCIA 27 de junio - Polideportivo Municipal Mateu Cañellas, INCA, MALLORCA 29 de junio - Auditorio Marina Sur, VALENCIA 6 de julio - Auditorio Municipal Cortijo de Torres, MÁLAGA 21 de julio - Recinto Gijón Life, GIJÓN 21 de agosto - Recinto Ferial, ALMERÍA

La carrera musical de 'OT 2018'

Aunque la realidad es que el éxito de 'OT 2017' ha eclipsado en cierta manera a la edición siguiente, varios de estos últimos concursantes ya tienen su single en el mercado.

Ese es el caso de Natalia con su "Nana triste", Carlos Right con "Se te nota" y hasta Luis Mas, primer eliminado de la edición. También Julia ha grabado una versión acústica del "7 Rings" de Ariana Grande.

Además de Miki Nuñez con su excelente paso por Eurovisión y posteriores planes musicales que le contó a Tony Aguilar.