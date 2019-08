Katy Perry, Ana Guerra, Piso 21 y The Black Eyed Peas ponen ritmo a agosto

Probablemente ya estés contando las horas para coger tu maleta y perderte en un destino muy desestresante. A veces, la espera puede parecerte un verdadero suplicio, pero la música siempre está ahí para hacer desaparecer todos tus males.

De hecho, algunos de los referentes más actuales han decidido poner ritmo al mes de agosto con sus nuevas canciones para que las agujas del reloj circulen con mayor rapidez. Ariana Grande, Amaia Romero, Abraham Mateo e, incluso, el mismísimo Álex Ubago se convierten en los protagonistas de este tan esperado mes. ¡Aquí te traemos todas las novedades!

Viernes 2 de agosto

Ariana Grande, Social House - Boyfriend. La artista se alía a estos chicos para hablar sobre la típica relación tóxica de ni contigo ni sin ti. Y lo hace con un sonido mitad camino entre el R&B y el pop, y una letra gamberra en la que Ariana no hace grandes gorgoritos con la voz, aunque sí encajaría en su último disco: Thank U, next. En su videoclip, la artista nos sorprende con un estilo Señor y Señora Smith, la pareja ficticia de Ariana y Mikey que hace la vida imposible a los ligues del otro.

Amaia - Quedará En Nuestra Mente. En este tema, la artista nos lleva a las cantantes pop más clásicas de nuestro país, esas que sonaban en los 70 y que ahora llenan de nostalgia a los que apuestan por la que fue ganadora de OT 2017. Este nuevo sencillo nos ofrece una melodía que terminas silbando horas después. Sus sonidos podemos escucharlo en un nuevo videoclip en el que Oriol Corsà y David Camarero apuestan por una imagen que nos acerca más al mundo analógico que al digital. De hecho, comienza con la huida de un plató de televisión en el que está participando en un casting.

Abraham Mateo, CNCO - Me Vuelvo Loco. No cabe duda de que tanto el grupo como el gaditano se han propuesto poner ritmo a tu verano. Con unos sonidos del pop latino, nos encontramos con un nuevo sencillo que cuenta la típica historia de quiero tenerte pero no puedo porque ella se muere de amor por otro. Para su videoclip, los protagonistas simulan estar en un centro psiquiátrico para desintoxicarse de este sentimiento que envuelve sus corazones.

Álex Ubago, Soge Culebra - Maldito Miedo. Pues sí, has leído bien. El que quizás sea uno de los mayores referentes de las baladas en español ha vuelto a la industria de la música, y lo ha hecho muy bien acompañado. En este tema, para no perder la costumbre, nos deleita con una nueva balada en la que expresa cuánto echa de menos a esa persona que ha desaparecido de su vida. Pero vuelve, ella vuelve.

Nicky Jam, Sech - Atrévete. Ten cuidado si te atreves a escuchar esta canción, ya que no podrás dejar de hacerlo. Después de lanzar el remix de Otro Trago, estos dos artistas han vuelto a encontrarse en un nuevo hit de ritmos latinos, como no podía ser de otra manera. En él, ambos intentan convencer a una chica que se atreva a caer rendida en sus brazos.

Nil Moliner, Rayden - Tal Vez. El alto nivel del talento español es indudable. No solo Abraham Mateo y Álex Ubago se han lanzado a deleitarnos con sus nuevos proyectos este viernes. Nil Moliner se ha aliado a nada más y nada menos que Rayden para sorprendernos con Tal Vez, un hit pop con una vibra positiva que te evade a una fiesta con amigos en la playa.

Además de todas estas canciones, otros de los artistas que han protagonizado este día de novedades son 3 to Tango de Pitbull, el remix de Si Se Da de Myke Towers, Farruko, Arcangel, Sech y Zion, y, como no podía ser de otra manera, el hit OK (Anxiety Anthem) de Mabel.

Viernes 9 de agosto

Katy Perry - Small Talk. Tras la publicación de Never Really Over, la artista ha vuelto con más fuerza que nunca. Para ello, nos ha querido demostrar que estamos completamente rodeados de mensajes que bombardean nuestra cabeza constantemente. De hecho, construye esta canción a partir de pequeñas notas que aparecen por todos lados. Small Talk llega con una melodía buenrrollista que tanto casa con el estilo boho chic que luce la cantante últimamente.

Ana Guerra, Mike Bahía - Sayonara. Las mujeres también pueden salir un viernes noche, beber y liarse con alguien para, al día siguiente, querer olvidarse de todo. Esto es lo que transmite Sayonara, una canción que cuenta con la compañía de Mike Bahía, la pareja de Greeicy. Para dar vida visual a estos ritmos latinos, la artista ha querido contar con una estética nipona formada por espadas, kimonos o paraguas de sol.

Cupido, Lola Índigo, Alizzz - Autoestima (Remix). Llega el nuevo remix de Cupido de la mano de estos profesionales de la industria. Los ritmos latinos vuelven a hacer acto de presencia en este nuevo tema que, además, llega con una gran acogida por parte de sus seguidores. Autoestima habla, precisamente, de cómo de guapos y guapas se sienten estos artistas.

Piso 21, The Black Eyed Peas - Mami. En inglés y en español, estos dos artistas se han unido en una inesperada colaboración para deleitarnos con unos ritmos pegadizos y con mucho buenrrollismo. Además, lo han hecho en un videoclip retro que, tal y como informa Entertainment Tonight, fue grabado en Los Ángeles y evoca a los años 50. ¡Lo querrás escuchar en bucle!

Lana del Rey - Season Of The Witch. Tras publicar el tracklist y la portada de su próximo álbum, la artista ha compartido dos nuevas canciones: Looking For America y Season of the Witch. Ésta última es una versión del tema original de Donovan publicado en 1966. Además, formará parte de la banda sonora de la película de terror Historias de miedo para contar en la oscuridad dirigida por Guillermo del Toro, que se estrena este 9 de agosto.

Eladio Carrion, Bad Bunny - Kemba Walker. Al más puro estilo y ritmo del trap, estos dos referentes latinos nos deleitan con unos ritmos que se reproducen en tu cabeza en bucle. Y es que quizás el título del tema te suene, ya que se trata del nombre de un conocido jugador de baloncesto norteamericano.

Ana Fernández - No Quiero Estar Contigo. La actriz se estrena como cantante con este tema compuesto por su chico, Adrián Roma, el miembro de Marlon. Para ello, ha contado con sus amigas Ángela Cremonte y Silvia Marty, con quienes se aventuran en un divertido roadtrip.

Otros de los nuevos hits que hemos podido escuchar este viernes 9 de agosto son Tutu de Camilo y Pedro Capó, Cuerpo en Venta de Noriel, Myke Towers, Rauw Alejandro y Almighty y Goteo de Duki, entre otros. En cuanto a los temas de habla inglesa, nos encontramos con Rooting For You de Alessia Cara y Something About You de Elderbrook y Rudimental.