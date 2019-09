Billie Eilish tiene un nuevo fan

España está de enhorabuena. Madrid y Barcelona, dos de las grandes ciudades de nuestro país, recibirán hoy y mañana a una turista muy especial que es, además, la artista emergente más popular del momento: Billie Eilish. La joven de 17 años ofrecerá este 2 y 3 de septiembre sus únicos conciertos programados en la península para este año 2019.

Por supuesto, si algo no le falta a la estadounidense (además de talento), son fans. Tanto es así que las entradas están más que agotadas para estas dos fechas, algo que ya es habitual que suceda en sus directos. Pero, dentro del gran grupo de seguidores y seguidoras de la intérprete de Bad Guy, hay unos/as que destacan más que otros/as.

Y es que gracias a las redes sociales hemos podido descubrir a un nuevo adepto a la música de Eilish: el cantante y compositor británico James Blake, que publicaba en Instagram una foto acompañado de la cantante y su hermano, Finneas O'Connell.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de James Blake (@jamesblake) el 1 Sep, 2019 a las 10:37 PDT

Ya ocurrió cuando Rosalía irrumpió en el panorama musical internacional. La catalana paso de ser un secreto a voces a estar en boca de todo el mundo, desde grandes referentes de la canción a personajes destacados de otros sectores, pasando, como no, por los/as influencers. Ahora es el turno de Billie, quien en tan solo tres años y sin alcanzar siquiera la mayoría de edad ha logrado posicionarse como una de las estrellas más seguidas y codiciadas de la industria.

Por supuesto, nada más colgarlo, el post se llenaba de 'likes' y comentarios que pedían a gritos una colaboración entre uno y otra. Lo cual no es para nada descabellado. Blake es una de las figuras más relevantes, innovadoras e interesantes de la electrónica, género dentro del cuál también podemos englobar la música de Eilish. Prueba de ello es que el británico no es el único compositor de este estilo que ha puesto sus ojos en ella.

Además, existe otro nexo en común entre estas dos figuras: La Rosalía. ¿Por qué? Porque la autora de El Mal Querer ha trabajado tanto con el uno como con la otra; su colaboración con él ya ha visto la luz en forma de ese maravilloso tema (y videoclip) que es Barefoot In The Park , pero, a pesar de que tanto la barcelonesa como Billie confirmaron que habían pasado tiempo creando juntas, aún no hemos podido ver el resultado de ese encuentro.

Y, he aquí nuestra sospecha: ¿y si el proyecto entre ambas acabase convirtiéndose en un trío musical con Blake a los mandos de la producción? Ahí lo dejamos.