Lana del Rey, más hipnótica y arriesgada que nunca cantando un tema de Ariana Grande

Lana del Rey acaba de sacar, para muchos, uno de los mejores álbumes de su carrera, Norman Fucking Rockwell. En plena promo de un programa a otro, la cantante se ha dejado caer por la BBC Radio, donde ha podido interpretar Doin' Time y otro tema muy especial.

Como ya es costumbre en el programa, los invitados cantan algunos de sus temas y versionan otro de libre elección. Es por esto que a veces vemos a artistas arriesgando con versiones que nunca nos hubiésemos imaginado verles cantar, como Shawn Mendes con el Fake Love de Drake o Halsey con el Sucker de los Jonas Brothers.

Por eso, Lana del Rey decidió ir a por todas y entonar el Break up with your girlfriend, I'm bored del último álbum de Ariana Grande. En una versión que se va ligeramente al soul y que hipnotiza a la primera escucha, la cantante deleitó -móvil en mano- a sus fans y los de Ariana así:

Lana del Rey hipnotiza cantando un tema de Ariana Grande

Lana se ha declarado fan de Ariana, llegando a declarar que de la lista de canciones posibles para versionar en el programa, 7 eran de ella. De hecho, tampoco es la primera vez que interpreta este tema. La autora de thank u, next ya se ha pronunciado respecto a la versión de manera clara y concisa: "Oh dios mío, te quiero mucho".

Muy aplaudida por la elección del tema, lo cierto que no es la primera ni de lejos que ha versionado a Grande. Sam Fender ya se atrevió hace un tiempo con la misma canción; Years & years ya se atrevió con No tears left to cry, The 1975 con thank u, next; Tom Grennan con God is a Woman y Mumford and sons con breathin'. Ariana, por su parte, también se pasó por el programa, aunque decidió cantar Them Changes de Thundercat.

Miley también hizo lo propio en su día en el mismo programa con el primer single de Sweetener, dejándonos ver una admiración entre todas ellas que cerrará un ciclo este viernes con el estreno del tema conjunto de las tres para la película de Los Ángeles de Charlie, Don' Call Me Angel. ¿Ganas de ver cómo suenan juntas?