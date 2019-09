Una estrella de ‘Disney’ convierte su casa en un museo de leyendas musicales

La música forma parte de nuestras vidas. Nos acompaña en momentos esenciales y es capaz de dar un giro de 180º a tu estado anímico. Y si no que se lo digan a Skai Jackson, una chica Disney que ha demostrado ser toda una melómana en su canal de Youtube.

Además de interpretar a Zuri Ross en Jessie, ¡Buena suerte, Charlie!, Austin & Ally, Ultimate Spider-Man y Bunk'd, la actriz también publica vídeos en esta plataforma en la que ya reúne a un total de 950.000 suscriptores. ¡No está nada mal!

Ha sido precisamente en uno de estos vídeos - en concreto, el de su house tour - en el que nos ha demostrado su pasión por la música. Ha convertido su hogar en un verdadero museo que rinde homenaje a las leyendas musicales que han marcado un antes y un después con sus letras.

En su entrada, luce un retrato gigantesto del fallecido rapero Biggie sosteniendo una corona sobre su cabeza. La madre de Skai, que es quien sostiene la cámara y guía a su hija por las diferentes zonas de la casa, asegura que guarda un especial cariño al de Nueva York, pues pudo comprobar en primera persona "lo dulce" que era.

Skai Jackson junto al gigante retrato de Biggie en su casa / Youtube

Aunque ésta no es la única leyenda que adorna The Jackson's. Un enorme cuadro de Tupac protagoniza la primera planta del chalet. De nuevo, la madre de la actriz indica que ambos tuvieron el placer de conocerse y, no solo eso, sino que ella pudo leer y escuchar sus canciones de primera mano. "Una persona increíble", añade.

La actriz junto al cuadro de Tupac / Youtube

Para finalizar con el tour por su museo personal, Jackson nos muestra un cuadro de la archiconocida Amy Winehouse, leyenda del jazz, R&B, soul y ska que falleció un 23 de julio de 2011 y que este 14 de septiembre cumplía 36 años.

La familia Jackson muestra orgullosa su cuadro de Amy Winehouse / Youtube

Skai Jackson se ha convertido en una de las jóvenes actrices más prometedoras de la industria del cine y la televisión. No solo la hemos visto en las producciones de Disney, sino que también ha protagonizado el videoclip de Panini de Lil Nas X, por lo que aún sigue estrictamente relacionada con la industria de la música.

¿Acaso no es ésta una bonita forma de honrar a los que ya no están? Aunque no solo lo hace con las leyendas de este arte, pues aún hoy recuerda a su fallecido amigo Cameron Boyce en varias publicaciones de su cuenta de Instagram.