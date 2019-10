Canciones que comparten el mismo título y el mismo éxito: Happy

Séptimo capítulo de nuestro serial de canciones que comparten título y éxito y tras algunos nombres algo más complejos o elaborados (Say my name, Just can't get enough, La flaca, Señorita, I don't care y Fuego) toca visitar uno de los títulos más habituales y sencillos de la música: Happy.

Hay un larguísimo listado de artistas que bautizaron sus canciones con los sentimientos de felicidad que les embargaban o la búsqueda de esa emoción. Desde Julia Michaels hasta Pink pasando por Marina and the diamonds y Ashanti. Pero no fueron las únicas.

A ti cuando alguien te pregunta por Happy: ¿te suena a Pharrell Williams o a Leona Lewis? Con el primero te dan ganas de bailar y con la segunda echas mano de los pañuelos 100% garantizado.

Pharrell Williams - Happy

El nombre de Pharrell Williams había permanecido en la sombra durante muchos años dando vida a los éxitos de otros músicos. Una larga trayectoria contemplaba al productor hasta que en 2013 y 2014 conquistó el éxito mundial.

Empezó con Get lucky de Daft Punk y continuó con Blurred lines de Robin Thicke, canción que después le iba a dar más de un quebradero de cabeza. Pero cuando arrasó a nivel planetario fue cuando puso música a la banda sonora de Gru Mi villano favorito 2.

Happy fue toda una inspiración cargada de energía para millones de personas durante mucho tiempo (si es que todavía no lo sigue siendo): "Cuando compuse Happy estaba en un momento de mi vida en el que entendía muy bien lo que Gru estaba viviendo. Esos días en los que te levantas y todo encaja".

Nominado al Oscar a la Mejor Canción Original, Happy ha superado los 500 millones de reproducciones en su videoclip oficial pero si tenemos en cuenta que hay 24 vídeos del tema, seguramente su cifra sea aún mayor.

Porque para la ocasión Pharrell Williams contó con el colectivo WAFLA (We are from Los Angeles) que rodó en las calles de L.A. durante 24 horas sin parar un bucle de la canción mientras personas de todo tipo y condición bailaban a su ritmo. El vídeo se llevó el Grammy.

Jamie Foxx, Jojo, Kelly Osbourne, Steve Carrell, Magic Johnson o Jimmy Kimmel fueron algunas de las celebrities que se dejaron conquistar por el ritmo de Happy. Fue una moda viral grabarse en todo el mundo bailando su canción.

Leona Lewis - Happy

El debut musical de Leona Lewis después de ganar la tercera edición del The X Factor británico se produjo en 2007 bajo el título de Spirit. Un discazo que logró batir records de ventas y llegar a lo más alto de varios países.

La solista británica tenía por entonces 23 años y se convertía en la primera mujer inglesa que debutaba en el número 1 de las listas estadounidenses. Comparada con una joven Whitney Houston, Leona Lewis consiguió pegar con su balada hit Bleeding Love que un par de años después tendría sucesor: Echo.

En este disco estaría incluida la canción Happy que consiguió llegar al número 1 de la lista de LOS40 un 2 de enero de 2010 posición que ocuparía durante dos semanas consecutivas. El tema había sido compuesto y producido por Ryan Tedder, el líder de OneRepublic que poco antes también había arrasado con su debut, como fue también Bleeding love.

El vídeo de Happy fue rodado en Cuba bajo la dirección de Jake Nava con quien Leona Lewis ya había rodado antes Run. Una historia de amor/desamor con final inesperado que tenía lugar en las calles del país caribeño.

El éxito de Happy no puede ser cuantificado desde su estreno hasta nuestros días porque en Youtube ya no existe el vídeo oficial de la canción en el perfil de la artista.

Como diría Bobby McFerrin, Don't worry be happy.