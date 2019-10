Camila Cabello, Ava Max y Lil Nas X amenazan el Nº1 de Rosalía

Enfilamos la última lista de octubre con la emoción por todo lo alto. El sábado pasado, Rosalía y Ozuna recuperaron el número uno con Yo x ti, tú x mí, sumando así su segunda semana no consecutiva en la cima. Les toca ahora revalidar su liderato, y parten como principales favoritos ya que Rosalía sigue de máxima actualidad, con su Premio Ondas y sus cuatro nominaciones a LOS40 Music Awards.

Completan el podio a día de hoy Camila Cabello y Shawn Mendes con Señorita (#2) y Lewis Capaldi con Someone you loved (#3). Ambas han sido ya número uno, y podrían retornar a la primera plaza. Habrá que seguir de cerca también la evolución de Old town road, el éxito mundial de Lil Nas X y Billy Ray Cyrus, que ya está en el #4. En caso de alcanzar la cima, tendríamos un dato curioso: el papá de Miley volvería a ser número uno de LOS40 27 años después, ya que en noviembre de 1992 lo fue con su clásico Achy breaky heart. En el #6, Ava Max tampoco se ha colgado el oro con So am I, y no hay que descartarla.

Sam Smith es el único candidato que puede entrar en el chart este sábado. Nos presenta ahora su tema How do you sleep?, que viene acompañado de un soberbio vídeo donde se marca unas coreografías espectaculares. Si quieres que el cantante británico regrese al ránking de las 40 mejores, puedes seguir apoyándolo en Twitter con el HT #MiVoto40.

