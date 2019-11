Charlie Puth: “Aún no he grabado nada con BTS, pero seguro que habrá colaboración”

Haciendo beatbox, con el pelo rapado, un pantalón de chándal y algo de jetlag. “Para mí son las 2 de la mañana ahora mismo”, así me recibió Charlie Puth en una de las suites de un hotel de París en el que todo parecía sugerir arte; hasta los techos estaban pintados con bocetos modernistas.

Incluso los pantalones de Charlie Puth estaban manchados, a propósito, de pintura. Un detalle que no pasó desapercibido ni para mí, ni para el resto de medios que destacaron su outfit en alguna de sus salidas del hotel.

Pues así, sentados en el sillón de su habitación comenzamos a hablar de su nuevo proyecto. El foco principal es su nuevo single, Mother, una canción que Charlie Puth empezó a componer en sueños y en la que ha proyectado a su otro yo que le hubiera gustado ser si de adolescente no hubiera sido tan correcto.

Una adolescencia que, paradójicamente, ha querido recuperar con el sonido que está desarrollando en este nuevo álbum del que, por el momento, solo conocemos tres temas: I Warned Myself, Cheating On You y el ya nombrado Mother.

También hubo tiempo de hablar del reinado de la música latina y urbana en la industria musical y hasta de cómo ve la nueva presencia del K-Pop a nivel internacional. De España, de Rosalía… ¡y de mucho más que puedes descubrir si le das al play!