BTS, Billie Eilish y Halsey se llevan a casa sus primeros premios MTV EMA

Los premios MTV EMA 2019 cierran su 26ª edición tras la celebración ayer de la gala de entrega de premios en FIBES – Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. Después de un fin de semana cargado de música y espectáculo, artistas de todo el mundo vuelven a casa con su merecido galardón, obtenido en el que ha sido un reparto bastante equitativo que no ha dejado unos claros máximos ganadores o ganadoras.

A pesar de ello, los nombres de Billie Eilish, BTS y Halsey acapararon gran parte del protagonismo al llevarse dos estatuillas por cabeza, las primeras de estos premios dentro de su carrera musical. Ni la joven adolescente ni el grupo coreano de moda estuvieron presentes para recoger el premio, pero la artista británica supo hacer que su ausencia no fuese tan evidente y desempeñó a la perfección su papel de galardonada (a Mejor Look y Mejor Artista Pop) interpretando en directo su último single Graveyard, que acompañó de una puesta en escena hipnótica al estilo del videoclip del tema y donde, además, pudimos verla bailar sobre el escenario al más puro estilo de Florence Welch (frontwoman de Florence+The Machine).

Halsey durante su interpretación de 'Graveyard' en los MTV EMA 2019 / Imágenes cortesía de Viacom International Media Networks © 2019 Viacom International Media Networks UK Limited

Al final de la gala, la cantante tuvo la oportunidad de entregar uno de los premios más importantes de la velada (al pertenecer a una nueva categoría creada por MTV este mismo año) a Liam Gallagher, que recibió el homenaje a Rock Icon y cantó sobre el escenario Once y Wonderwall. Estos dos temas actúan como nexo de unión entre los inicios de su carrera junto a Oasis y su último disco, Why Me, Why Not?, lanzado el pasado mes de septiembre.

A pesar de haber pasado casi 25 años desde que los hermanos Gallagher publicasen el que se ha convertido en uno de los himnos por excelencia del britpop, ayer quedó demostrada (una vez más) la inmortalidad del mismo, que fue coreado de principio a fin por el público asistente, gran parte del cual no llegaba a la treintena de edad. La interpretación de este tema no está exenta de polémica al ser una composición firmada por Noel, a quien no sabemos cómo habrá sentado (teniendo en cuenta la mala relación fraternal entre ambos) que Liam se apropie de la canción en una gala de premios.

Liam Gallagher durante su actuación en los MTV EMA 2019 / Imágenes cortesía de Viacom International Media Networks © 2019 Viacom International Media Networks UK Limited

Aunque la actuación del roquero fue la de mayor valor simbólico, durante los MTV EMA 2019 pudimos disfrutar de maravillosas puestas en escena con un despliegue sobre el escenario que no escatimó en recursos visuales. Así, la joven Mabel convirtió la pasarela en un teléfono gigante por el que se paseó con gracia y seguridad cantando y bailando su hit Don't Call Me Up, una canción que, aunque finalmente no se hizo con ninguna estatuilla en los premios de la cadena estadounidense, se posiciona cada vez más alto en las listas de éxitos.

Y si Liam fue el encargado de cerrar a lo grande, Dua Lipa hizo despegar la gala por todo lo alto interpretando por primera vez en directo su nuevo single Don't Start Now, con el que ha abierto una nueva era en su carrera musical que se materializará en un disco que verá la luz el próximo 2020. Con un show cargado de sensualidad y empoderamiento femenino, la artista británica demostró que vuelve pisando fuerte.

Dua Lipa interpreta por primera vez en directo 'Don't Start Now', su nuevo single / Imágenes cortesía de Viacom International Media Networks © 2019 Viacom International Media Networks UK Limited

Otra de las premiadas durante el evento en FIBES fue Rosalía, que se llevó el galardón a Mejor Colaboración por Con Altura, su canción conjunta con J Balvin y El Guincho, quien salió junto a ella a recibirlo. Rindiendo homenaje a Sevilla y a la cultura flamenca, la catalana montó su propio tablao sobre el escenario de los EMA y fusionó Di Mi Nombre, uno de los temas que componen El Mal Querer, con un cante tradicional que acompañó de una impresionante coreografía.

Rosalía monta un 'tablao' flamenco durante su actuación en los MTV EMA 2019 / Imágenes cortesía de Viacom International Media Networks © 2019 Viacom International Media Networks UK Limited

Sin duda, las mujeres se llevaron la mayor parte del protagonismo durante la gala, algo tan merecido como espero teniendo en cuenta que este año Becky G, una de las divas latinas del momento, desempeñaba el papel de maestra de ceremonias. Y lo ha hecho en un momento muy importante de su carrera musical, cerrando el 2019 con la publicación de su primer álbum en solitario, Mala Santa, el pasado 18 de octubre. Además de verla con más de 5 cambios de look, pudimos disfrutar de su interpretación en directo de Como No (con la aparición estelar de Akon), 24/7, Sin Pijama y Mayores.

Y si ella fue la encargada de representar el género latino, Green Day hizo lo mismo con el rock. La banda, tras ofrecer un inolvidable concierto en la mismísima Plaza de España de Sevilla un día antes de la gala, recibió el premio a Mejor Grupo Rock, una maravillosa manera de retomar su carrera musical que, además, nos traerá un nuevo disco titulado Father Of All Motherfuckers que verá la luz en 2020.

El K-Pop, género musical nacido en corea, también contó con NCT 127 como banda embajadora sobre el escenario, aunque quienes se llevaron los premios fueron los chicos BTS, que se hicieron con las estatuillas a Mejor Directo y Mejores Fans.

Lola Índigo deslumbra en la 'red carpet' de los MTV EMA 2019 / Imágenes cortesía de Viacom International Media Networks © 2019 Viacom International Media Networks UK Limited

Lola Índigo, Mejor Artista Local en España

Aunque no actuó, Lola Índigo se convirtió en uno de los nombres más coreados del evento. Mimi Doblas se llevó el galardón a Mejor Artista Local en España y pudimos verla pasear por la alfombra con un maravilloso vestido parecido al que ya lució Rosalía en los últimos Grammy Latinos.