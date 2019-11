‘Spider-Man: un nuevo universo’ tendrá secuela en 2022

Que sí, que somo muy fans de Tom Holland como Spiderman y que lo hubiéramos pasado fatal si Sony y Marvel no hubiesen llegado un acuerdo. Pero tenemos que reconocer que cuando vimos Spider Man: Un nuevo universo, no pudimos pasárnoslo más bien. Estábamos ante un nuevo hombre araña que lo tenía todo: una historia divertida, personajes que funcionan y una aventura trepidante. De hecho, la cinta no solo se llevó el favor del público, también el de la crítica. ¡Si hasta ganó el Óscar a mejor película de animación el año pasado!

Pues bien, tenemos buenas noticias para todos aquellos y aquellas amantes de este Spiderman: ¡ya tiene fecha para el estreno de su secuela! Se trata, nada más y nada menos, que el 16 de abril de 2022. De este modo, volveremos a ver a un grupo de spider men capitaneados por el Miles Morales dentro de tres años.

Aunque todavía no se conoce ningún detalle sobre qué tipo de problemas tendrá que hacer frente Miles en esta nueva entrega, Rodney Rotham, el codierector de la cinta, dio un pequeño adelanto al medio Screen Rant, desvelando que la Doctora Octopus volverá a hacer de las suyas:

“Creemos sin duda en ella como un personaje que no se quedará fuera de la historia. En muchos ámbitos es la villana más poderosa. Ella manipula muchos elementos para conseguir sus ambiciosos objetivos”.

Además, tal y como apunta el medio We Got This Covered, Spider Woman, conocida por el nombre de Jessica Drew, también aparecerá en la nueva cinta. No será la única Spider Woman del universo ya que en la primera parte conocimos a una Gwen Stacy que ya respondía a este nombre de superheroína. Al igual que los Spider Man masculinos, existen varias spider women en el multiuniverso.

Tendremos que esperar para conocer más detalles sobre esta nueva parte. Esperemos también que cuente con una banda sonora tan brutal como la de la primera entrega. Cabe recordar que Sunflower de Post Malone y Swae Lee ha sido una de las canciones del año en Estados Unidos.