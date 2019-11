Selena Gomez: “Algo excitante llega mañana”

El pasado mes de junio Selena Gomez aseguró ante millones de espectadores que veían el programa de Jimmy Fallon que su nuevo álbum de estudio había finalizado las sesiones de grabación. La entrevista con el popular presentador estadounidense no nos dejó ninguna pista sobre cuándo o cómo sería ese nuevo disco que pondrá fin a cuatro años de silencio discográfico desde la publicación de Revival.

Pero las visitas al estudio de Selena Gomez siguen produciéndose. La cantante ha compartido dos imágenes el pasado fin de semana donde aparece sentada en el suelo del estudio de grabación. Con las piernas cruzadas, ropa cómoda y los cascos puestos, vemos a Selena agotada tras un día duro de trabajo.

No ha sido su única sesión de grabación. En los últimos días gracias a las stories de su perfil oficial de Instagram hemos podido descubrir que ha estado 'encerrada' trabajando con dos de los compositores estadounidenses más reputados a nivel mundial: Julia Michaels y Justin Tranter.

"Otra sesión soñada de equipo" escribió Selena. "Probablemente deberíamos parar. Estoy volviendo loca a mi discográfica". Las palabras de la artista dejan claro que si en meses anteriores parecía haber dejado claro que su álbum estaba finalizado, con este nuevo equipo de trabajo las grabaciones podrían formar parte de su nuevo proyecto musical.

Julia Michaels lleva años apareciendo entre los créditos de los trabajos de Selena que le ha devuelto colaboraciones como en Anxiety con una letra de lo más sincera, donde las jovenes hablan sobre su experiencia conviviendo con esta enfermedad.

Si a todas estas palabras le añadimos el último post de la solista estadounidense podríamos tener bombazo en las próximas horas: "Algo excitante llega mañana". Eso fue hace casi medio día y de momento no tenemos pistas de por dónde 'irán los tiros'.

Hay que recordar que Selena Gomez ya publicó por sorpresa un doble single que sacudió los cimientos de la industria musical al dar carpetazo a la relación Selena - Justin Bieber. Con Lose you to love me y Look at her now, la artista consiguió capitalizar la atención mundial de los medios.

Un estreno doble de su nueva música que este próximo fin de semana tendría continuación ya que la organización de los American Music Awards 2019 confirmó que la intérprete estrenaría dos nuevas canciones durante su actuación en la ceremonia de entrega de esos premios.

¿Adelantará el estreno y presentará sus nuevas composiciones con Julia Michaes y Justin Tranter? Por suerte sólo tendremos que esperar unas horas para descubrirlo.