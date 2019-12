Camila Cabello escondía una colaboración en Romance que nadie esperaba

"December 6. Welcome to the world of Romance" ("6 de diciembre. Bienvenidos al mundo de Romance"). Con estas ocho palabras Camila Cabello ha desvelado una de las pocas incógnitas que quedaban por desvelarse de su segundo álbum de estudio.

Meses después de que la solista cubana comenzara a dejar caer pistas sobre su nuevo proyecto musical, Romance, ya sabemos que su segundo elepé llegará a todo el mundo el próximo 6 de diciembre formado por 14 canciones cuyo listado completo ya conocemos.

Y entre estos temas, además de los seis singles que ya han sonado en todas las emisoras de radio y en las principales plataformas de streaming (Living proof, Señorita, Liar, Easy, Shameless y Cry for me) destaca una colaboración de la que hasta la fecha no habíamos tenido conocimiento y que ha sorprendido a todo el mundo.

Y no hablamos de su archiconocido dueto junto a Shawn Mendes que ha cambiado sus vidas sino de su featurin junto a DaBaby, un rapero de Carolina del Norte que está dando mucho que hablar en la escena musical estadounidense de los últimos años.

My oh my es el título de esta colaboración que puede convertirse en la gran sorpresa de un disco que estará marcado por su mayor hit hasta la fecha (más que Havana): Señorita. ¿Escucharemos a Camila Cabello lanzarse a rapear alguna estrofa?

No tardaremos mucho en descubrirlo porque como decimos, el próximo 6 de diciembre el disco estará a la venta en todo el mundo. Un poco más tendremos que esperar para disfrutar de su música en directo ya que la gira The Romance Tour de Camilo Cabello hará parada en España en 2020. La artista nominada tres veces a los premios Grammy ha confirmado un extenso tour europeo que finalizará en nuestro país los días 30 de junio (Palau Sant Jordi de Barcelona) y 1 de julio (WiZink Center de Madrid).

Este es el listado de canciones completo de Romance:

1. Shameless

2. Living Proof

3. Should've Said It

4. My Oh My feat. DaBaby

5. Señorita feat. Shawn Mendes

6. Liar

7. Bad Kind of Butterflies

8. Easy

9. Feel It Twice

10. Dream of You

11. Cry for Me

12, This Love

13. Used to This

14. First Man