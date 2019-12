Ahora tú también puedes vivir la Navidad como Mariah Carey

¿Realmente hay alguien que no viva la Navidad con el popular villancico de Mariah Carey? Permítenos que lo dudemos. La artista se ha convertido en una de las mayores referentes de esta época tan festiva del año, y eso es un hecho que se conoce hasta en los lugares más inhóspitos.

¡Hasta Instagram lo sabe! Y es que la plataforma ha estrenado un filtro de lo más representativo para estas fiestas que involucra directamente a nuestra protagonista. Vamos, que ahora tú también puedes vivir la Navidad como ella, convirtiéndote en el principal protagonista de sus ritmos.

Cuando lo activas, inmediatamente te conviertes en el núcleo de la imagen y la frase de All I Want For Christmas Is You rodea tu silueta. Y lo hace con une efecto de brillos y copos de nieve muy acorde a la temática de la imagen. Por supuesto, la voz de Mariah interpretando el villancico no podía faltar. “Me encanta ver la creatividad de la gente con los filtros de Instagram, así que solo podía tener sentido tener mi propio filtro por Navidad”, señala la propia Carey.

Un filtro de lo más classic que sucede al que compartimos de Rick Astley y su histórico tema de Never Gonna Give You Up. Con Instagram, es muy fácil convertirte en alguna leyenda de la música.

Y es que aunque hayan nacido nuevas generaciones de artistas que intentan superar el imparable éxito del villancico de Mariah Carey, todo se queda en eso, en un intento. La artista ha vuelto a convertirse en el número 1 de Billboard, y eso no lo consigue cualquiera. De hecho, tal y como explica The Economist, desde que All I Want For Christmas Is You vio la luz en el 94, la artista se ha desembolsado nada más y nada menos que 60 millones de euros. ¡Por una canción! El término de "hit" se queda bastante corto.

En definitiva, ahora tú también puedes convertirte en Mariah Carey por Navidad, y, aunque no vayas a recibir 60 millones de euros en tu cuenta bancaria, no está nada mal hacerte pasar por una de las voces más legendarias de la historia de la música, ¿no?