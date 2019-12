Nerea Rodríguez está saliendo con una estrella de Hollywood, según Wikipedia

Estas Navidades, Nerea Rodríguez no está parando de trabajar. La ex triunfita no solo va a lanzar su EP Diciembres el próximo 27 de diciembre (donde estará incluido su versión de Noche de Paz), también está de gira por toda España con La Llamada.

Pero, a pesar de tener una agenda ocupada, como el resto de mortales, tiene tiempo para mirar el móvil y echarse unas risas. Sobre todo, cuando se ha enterado de que está saliendo con una de las estrellas del momento: nada más y nada menos que Noah Centineo.

La cantante de Y Ahora No ha compartido en su historia de Instagram un pantallazo de la página de la página de Google del actor de Hollywood. ¿La razón? Aparece su nombre en la parte de “pareja”. Eso sí, no nos salen los cálculos, porque según el buscador llevan saliendo desde… ¡2057! Vamos, que han tenido que viajar al futuro y luego volver.

Historia de Nerea Rodríguez / Instagram

Nerea ha compartido el pantallazo con el mensaje: “Wikipedia nunca miente”. Quién sabe, quizá la artista coincidió con él en alguna actuación de La Llamada. Todo el posible, ¿o no?

Sin lugar a dudas, esta falsa información le ha hecho gracia a la cantante, que no ha dudado en compartirlo.

Sobre Noah Centineo

Desde que se estrenó la cinta A todos los chicos de los que me enamoré en Netflix, la fama de Noah Centineo no ha dejado de crecer. El joven se ha convertido en uno de los chicos de moda del momento y ha aparecido en la última versión de Los Ángeles de Charlie. Además, el actor se meterá en la piel de He Man en Masters Of The Universe.

En el próximo mes de febrero podremos verlo en la secuela de A todos los chicos de los que me enamoré, PD: Todavía te quiero.