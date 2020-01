Dua Lipa, Alborán, Tones and I… se disputan el Nº1 en la primera lista del año

No, aún no hay que dar por terminadas las fiestas navideñas: queda la noche de Reyes, y este sábado, a modo de dulce preámbulo, Del 40 al 1 Coca-Cola se emitirá desde el Estudi Toresky de Radio Barcelona, invitando a todos aquellos que queráis visitarnos a llevar un juguete para la campaña Cap Nen Sense Joguina, destinada a que ningún niño se queda sin regalo en esta noche tan especial.

2019 terminó con un gran grupo internacional en lo alto, Maroon 5, y estamos a punto de averiguar quién ocupa el puesto de honor en la primera lista de 2020. Podrían repetir los de Adam Levine, aunque tampoco podemos descartar a Tones and I, que ocupa la segunda posición, después de haber sido número uno dos semanas con Dance monkey. O quizá los triunfadores sean Pablo Alborán y Ava Max, actualmente en el #3 con Tabú, un tema que aún no ha alcanzado la primera plaza (¿mantendrá ella su triplete?). Tampoco se ha subido a lo alto del podio Dua Lipa con Don't start now, un single que subió como una exhalación en sus primeras semanas pero que se ha quedado algo estancado en la zona caliente. Veremos si este sábado da el salto definitivo.

En cuanto a las posibles novedades, los dos candidatos de esta semana son Harry Styles por un lado y Aitana con Cali y El Dandee por otro. Ya están recibiendo muchos apoyos con el HT #MiVoto40, quién sabe si suficientes para que se hagan un hueco con el chart. Si así fuera, Aitana podría hacer doblete, puesto que aún está con nosotros con Me quedo, su dúo con Lola índigo, con el que llegaron al número uno.

Esperamos convertir el estudio en una fiesta con radio en vivo, buena música, emoción, juguetes, premios… Pocos planes habrá este sábado por la mañana más atractivos que el que nosotros te ofrecemos…, por no decir ninguno.