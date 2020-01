Las redes de Mariah Carey, hackeadas: “Eminem tiene el pene pequeño”

Sin lugar a dudas, las navidades se han convertido en la época favorita del año para Mariah Carey. Siempre que llegan estas fechas, la solista estadounidense se convierte en un icono navideño gracias a su canción All I want for Christmas cuya creación aún encierra muchos secretos.

El 2019 volvía a ser un año más de éxito para ella volviendo a colocar su villancico moderno entre la lista de las canciones más escuchadas en todo el mundo. Un cuarto de siglo después

Pero la despedida del año no ha sido la soñada por Mariah Carey ya que alguien hackeó su cuenta en las redes sociales publicando varias bromas de mal gusto con comentarios sexuales y racistas.

Uno de los más comentados en todo el mundo ha sido el dirigido a Eminem que hablaba sobre el tamaño de sus genitales: "Eminem tiene el pene pequeño".

La solista no salía de su asombro cuando se dió cuenta de que alguien había publicado varios mensajes haciéndose pasar por ella en su perfil oficial de Twitter: "Me voy a dormir una tremenda siesta y esto es lo que pasa?".

Los mensajes del hacker ya han sido eliminados del perfil de Mariah Carey pero muchos de sus seguidores hicieron captura de algunos de ellos y no han tardado en echarse unas risas con ellos. ¿Sería All I Want for Christmas su password?

All I Want for Christmas Is You se ha convertido en una de las canciones navideñas más escuchadas durante el mes de diciembre de cada año. La canción cuenta también con su propio mini documental con entrevistas con la propia Carey y sus colaboradores en el sencillo.

Y es que, desde que la buena de Mariah lanzó el villancico ha ganado la cuantiosa cantidad de…¡60 millones de euros! Al menos esos son los datos que recoge The Economist. Eso son unos 2,5 millones de euros al año solo por este tema.

Lo mejor de todo, es que estos datos solo recogen lo que ha ganado por streaming y royalities. Vamos, que no incluyen las versiones ni las actuaciones que hace la artista cuando se acercan las fechas navideñas. Porque sí, Mariah hace decenas de shows cantando esta canción. De hecho, este año, actuó en Málaga para cantar la famosa canción durante al alumbrado navideño.