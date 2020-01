¿Cuáles serán los primeros discos nacionales de la década?

Hace unos días os contábamos algunos de los discos internacionales más esperados de este 2020. Pero tenemos ya la vista puesta no solo fuera de nuestras fronteras sino también a nivel nacional: ¿qué hay de los discos de solistas y grupos españoles que llegarán a lo largo de este 2020?

Va a ser un año repleto de música como demuestra el hecho de que en los primeros días del año ya tenemos el primer lanzamiento: En tus planes de David Bisbal.

El primero de muchos y esperamos que todos buenos. De muchos de ellos tenemos bastantes detalles como de lo nuevo de Dani Martín. Otros, sin embargo, son apenas un proyecto en la mente de artistas como Aitana o Enrique Iglesias. Muy atentxs a este repaso...

Dani Martín - Lo que me dé la gana

Después de la publicación de La mentira, lxs seguidores de Dani Martín ya esperan ansiosos el lanzamiento de su cuarto álbum en solitario. Un disco que verá la luz el próximo mes de marzo bajo el título de Lo que me dé la gana. "He hecho el disco más YO de mi vida, para mi, el mejor, es muy nosotros, es muy la gira anterior, está lleno de energía, de vida, de sonrisa, de gamberrismo, de ilusiones, de miedos y de mentira" comentaba el cantante hace unas semanas.

No cabe duda de que el músico madrileño ha arriesgado con el sonido como pudimos comprobar en su primer sencillo. Estamos muy cerca de recibir la segunda canción extraída de este álbum que estará compuesto por 10 temas mezclados por Andrew Scheps.

Sidecars - Título por confirmar

Hace casi medio año os contábamos que Juancho, Gervás y Ruly, los nombres detrás de Sidecars, ya estaban componiendo las canciones de su próxima aventura musical. La banda ha entrado al estudio de grabación. Un mes después, Sidecars anunciaba oficialmente con un vídeo desde el estudio que habían comenzado los ensayos para su quinto álbum, un proyecto que en sus propias palabras llegaría a mediados de 2020. Nigel Walker estará implicado como productor en el proyecto de los madrileños.

Será su quinto álbum en 10 años (uno cada dos años) y el sexto de su carrera. Sólo en 2012 fallaron a la cita (Sidecars, 2008, Cremalleras, 2010, Fuego cruzado, 2014, Contra las cuerdas, 2016 y Cuestión de gravedad, 2018). Han pasado las Navidades trabajando en el Estudio Uno en los ensayos previos a la grabación y pronto empezarán a registrar sus nuevas canciones.

Rosalía - Título por confirmar

Ver esta publicación en Instagram 2020 vamosssssssssss😎😎😎 Una publicación compartida de ROSALÍA (@rosalia.vt) el 31 Dic, 2019 a las 7:28 PST

Aunque la cantante ya haya conquistado el mundo con su música, no parece que vaya a parar ahora. Entre viaje y viaje, portada y portada y galas de premios y más premios, Rosalía se pasa el día en el estudio de grabación junto a su productor predilecto, El Guincho. Lo desveló en W Magazine donde dejó algunas pinceladas de lo que será un tercer disco de estudio en solitario que de momento no tiene título.

"Mi objetivo es unir la belleza del pasado y la historia con el presente. Quiero ser tradicional, pero no sonar antiguo". Grabado entre Barcelona y Los Ángeles, su fecha de lanzamiento está prevista para este 2020. ¿Estará incluida su colaboración Que lo que junto a la productora Arca? ¿Habrá finalmente colaboración con Billie Eilish?

De momento todo es Top secret...

Edurne - Título por confirmar

"Tengo muchas ganas de mostrar todo lo que estoy haciendo. En estos cuatro años he probado muchos temas, he estado componiendo sin parar, pero no me convencía lo que estaba creando... hasta que llegó Demasiado tarde. Sé que esto es con lo que quiero volver. Me gustaría que hubiera pasado menos tiempo pero, desde que he vuelto a la música, no pienso parar". Así anunciaba Edurne su esperadísimo regreso musical tras muchos años de ausencia discográfica.

Un disco más moderno, más actual y centrado en el pop latino: "Estoy pendiente de cada detalle, nunca había estado tan involucrada. En los otros discos hice adaptaciones de algunas letras y esta vez tenía muchas ganas de sentarme a componer yo misma. Además, trabajo con un equipo maravilloso que me da tranquilidad y confianza. Es genial poder expresarme como nunca antes lo había hecho". Todo estaba previsto para que el disco llegara a principios de 2020 pero de momento no hay confirmación oficial por parte de la solista madrileña.

Pablo Alborán - Título por confirmar

El estreno de Tabú de Pablo Alborán junto a Ava Max ha llevado la música del malagueño a las cuatro esquinas del planeta. El videoclip estrenado en su canal oficial en Youtube consigió 1,5 millones de reproduciones en 24 horas consiguiendo ser tendencia en España, México, Colombia, Argentina, Chile y Paraguay (8,8 millones en su primera semana).

La era Tabú ha quedado inaugurada y pronto podríamos conocer más de un esperado proyecto musical que podría tener un afán internacional, sobre todo hacia el mercado anglosajón, mucho mayor que sus anteriores elepés. Ava Max fue la primera pista y podría haber una nueva canción en inglés: "Hay un deseo, hay una canción, pero no sé si saldrá. Es una canción que he hecho con mucho cariño, con otros compositores, y a mí me haría mucha ilusión. Pero tiempo al tiempo".

Pablo Alborán sigue trabajando en su quinto disco de estudio donde está componiendo y dejando caer algunas pistas pero sin nada definitivo. Lo queremos en 2020 y parece que lo tendremos antes de que acabe el año.

Pablo López - ¿OMDVDDT?

¿Once maneras de vivir...? ¿Se llamará así el nuevo proyecto musical de Pablo López? El artista así lo ha dejado caer en varios hashtags en sus redes sociales pero, ¿cuál será el nombre completo de ese disco resumido bajo ese #omdvddt? ¿Será, de hecho, una continuación de aquellas Once historias y un piano?

El músico ha estado en Miami preparando este disco del que ya hemos escuchado Mama no, una nueva muestra de su talento para las melodías y su habilidad para escribir letras que hacen pensar. Un tema que habla de la exposición, las redes sociales, los medios de comunicación... lugares en los que hablan de él como si le conocieran aunque, según él, nadie le conoce como su madre. Una vez más, una visión muy personal de sí mismo y sus circunstancias.