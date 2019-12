¿Cuáles serán los primeros discos internacionales de la década?

Aunque según los científicos la década comienza en los años 1 y termina en los años 0, a nivel musical las décadas siempre han comenzado por los 'ceros': los 70, los 80, los 90... Estamos a punto de cerrar la segunda década del siglo XXI, una etapa que ha estado marcada, sin lugar a dudas, por el boom de los géneros urbanos latinos como el reggaeton o el trap. Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee destrozaron todos los récords imaginables y Rosalía se ha convertido en un fenómeno global gracias a esta fusión sonora. Pero, ¿qué nos deparará la década de los 20? ¿Cuáles serán los primeros discos de 2020?

Tenemos ya la vista puesta tanto a nivel nacional como a nivel internacional para disfrutar con los nuevos proyectos musicales de artistas tan consagrados como Kesha, Louis Tomlinson, Dua Lipa, The Killers, Sam Smith, Adele, Rihanna... sin olvidarnos de los artistas emergentes ni de las sorpresas que a buen seguro llegarán a lo largo del año. Una de las primeras nos la podemos llevar en las próximas horas si Justin Bieber desvela los detalles de su esperadísimo nuevo trabajo musical.

Todo indica que Lady Gaga y The Weeknd tendrán muy pronto nuevos discos en el mercado pero aún no es seguro y la vida da muchas vueltas. A falta de confirmaciones, estos son los discos internacionales que debes tener en mente para comenzar 2020.

Selena Gomez - Rare

¡Año nuevo, música nueva! Y no vamos a tener que esperar mucho gracias a Selena Gómez que dejó al mundo entero perplejo con el lanzamiento de Lose You To Love Me, dirigida a Justin Bieber y compuesta junto a artistas como Julia Michaels. Apenas 24 horas más tarde presentaba Look At Her Now, los dos sencillos que hasta ahora conocemos de Rare, el disco que recogerá el testigo de Revival, y que se pondrá a la venta el próximo 10 de enero. Un proyecto de 13 canciones del que destacan las dos colaboraciones, que acercan el pop de Selena al mundo del hip hop con las intervenciones de 6LACK y del conocido rapero Kid Cudi; y que es el más personal de su carrera.

Halsey - Manic

La artista presentará Manic el próximo 17 de enero de 2020, y lo hará con un repertorio de lo más variado. Traerá colaboraciones de ensueño como su hit junto a Suga, integrante del exitoso grupo de K-Pop, BTS. En la lista de canciones publicada por Halsey, los nombres de los artistas colaborades aparecen junto al nombre de Interlude, por lo que tendremos que esperar para conocerlo. El rapero Dominic Fike y la cantante Alanis Morissette son otros de los artistas que formarán parte del tercer álbum de estudio de la intérprete de Graveyard.

Kesha - High Road

"Para esta nueva etapa musical he revisado mis raíces de diversión pura y dura. Kesha ha recuperado sus pelotas y son más grandes que nunca. Así que pasáoslo bien mientras estéis en este viaje desde el infierno". Toda una declaración de intenciones de Kesha para su nuevo disco, High Road, que verá la luz el próximo 31 de enero de 2020 y del que ya hemos conocido el título de canciones como Tonight, Raising Hell, My Own Dance y High Road para las que ha contado con la colaboración de Imagine Dragons, Justin Tranter y Tayla Parx. De momento los avances han convencido no solo a su público sino también a estrellas internacionales como Taylor Swift.

Meghan Trainor - Treat myself

El tercer álbum de estudio de Meghan Trainor por fin tiene fecha de lanzamiento. Después de más de dos años de retraso con respecto a la fecha inicial prevista para su estreno, la solista ha confirmado a través de sus redes sociales que Treat myself se publicará finalmente el próximo 31 de enero de 2020. La ambición de Meghan Trainor por fin parece haber quedado satisfecha y por fin veremos su proyecto en las tiendas. Hace unos meses estrenó Wave junto a Mike Sabath en el que se daba un baño de masas y para promocionar la fecha que esperamos sea la definitiva, ha estrenado nuevos singles: Workin' on it junto a Lennon Stella y Sasha Sloan y Evil twin.

Louis Tomlinson - Walls

Las últimas semanas del año están siendo especialmente intensas para Louis Tomlinson. Y no parece que el inicio del próximo año vaya a ser más relajado para él. El ex One Direction ha confirmado que Walls, su debut como solista se publicará el 31 de enero de 2020. Walls estará compuesto por 12 canciones de las que ya hemos podido disfrutar Two of us, Don't let it break your heart, We made it y Kill my mind. "Será un disco de pop; en cuanto a la letra, será un álbum más honesto que la típica canción pop, y en cuanto al sonido quiero que suene orgánico y real, creo que ya hay demasiado sonido trap en la radio y no me identifico con esos sonidos, solo quiero hacerlo orgánico y tener una producción muy cuidada. Y conceptualmente es como la historia de lo que me ha ocurrido en los últimos tres años".

Dua Lipa - Future Nostalgia

Future Nostalgia es el nombre del segundo álbum de estudio de Dua Lipa. Un título muy revelador y significativo de lo que va a ser su nueva apuesta sonora. Con Don't start now nos dejó claro que el rumbo iba a ser muy diferente del tomado en su debut: "He elegido sacar esta canción primer para poder cerrar un capítulo de mi vida y empezar otrocomenzar otro. Una nueva era con un nuevo sonido. Ha sido algo natural elegir esta canción en primer lugar porque la hice con la misma gente brillante con la que hice New rules". La presencia de productores como Nile Rodgers, Pharrell Williams, Calvin Harris y Mark Ronson (que sepamos) es prácticamente una garantía de éxito. Tendremos que seguir esperando un poco más para conocer fecha de lanzamiento en 2020, listado de canciones y colaboradores y más detalles de este esperadísimo disco.

The Killers - Imploding the mirage

La próxima primavera de 2020 (la fecha exacta aún está por determinar) The Killers pondrá fin a tres años de silencio discográfico con la publicación de su sexto álbum de estudio. Brandon Flowers y los suyos publicaron en 2017 Wonderful wonderful y después de algunos meses de trabajo ya tienen listo Imploding the mirage. El disco, de momento, no tiene listado de canciones definitivo aunque la banda ha ido dejando algunas pistas de posibles canciones en las redes sociales: Blowback, Party People, When Dreams Run Dry, Dying Breed, Caution, Man and Woman Spirit of Mystery, My God, Running Towards, Fire and Bone, Just Can’t Quit, Mirage y C’est La Vie.

Rihanna - R9

Ha pasado otro año y seguimos esperando el lanzamiento del noveno álbum de estudio de Rihanna. Un noveno disco que podría venir acompañado casi inmediatamente del décimo ya que los rumores señalan que estaría trabajando en un doble elepé: uno más centrado en el reggae y dancehall, y otro con un corte más pop. Uno para contentar a su público más mainstream y otro para satisfacer sus inquietudes musicales. Sabemos, porque lo ha puesto ella en sus propias redes sociales, que uno de ellos ya está terminado pero que se "niega" a lanzarlo. ¡No seas cruel con nosotros, Riri!

Sam Smith - X

El nuevo trabajo discográfico de Sam Smith podría estar mucho más cerca de lo que nos creemos. Desde hace algo más de dos meses, en sus redes sociales está dejando constantes pistas de que su nueva aventura musical está en marcha. En varias de ellas habla de X aunque de momento no se puede confirmar si será el título de su nueva canción o de su nuevo disco: "Escribiendo mi tercer disco como..." mientras hacía una X con su cuerpo tumbado en el suelo. En las stories que ha subido en su cuenta de Instagram, vemos que ha estado con uno de sus productores habituales: Jimmy Napes. El mismo que produjo uno de sus mayores éxitos, Stay With Me. Tendremos que esperar para ver si Promises, Dancing with a stranger, los singles con Calvin Harris y Normani Kordei, y How do you sleep? forman parte de este tercer disco.