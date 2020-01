La música toma las calles Episodio 10: Sidney

Llegamos a la decena de ciudades visitadas en esta serie de reportajes en los que os estamos contando como algunas de las principales capitales del mundo se han convertido en platós de rodaje para los vídeos musicales de las grandes estrellas.

Empezamos por Europa y visitamos Londres, París, Lisboa y Madrid; cruzamos el Atlántico para viajar a Nueva York, La Habana y Medellín en América; y visitamos el continente africano en Ciudad del Cabo y el asiático con Tokio. Y sólo nos quedaba por visitar un continente poblado: Oceanía (esperamos que nuestros amigos en la Antártida no se cabreen).

Australia es el destino de nuestro décimo episodio. Un país que está viviendo una tragedia con una oleada de incendios y donde algunos de los más prestigiosos artistas internacionales han rodado conocidísimos vídeos musicales. Nombres nacionales como Kylie Minogue y foráneos como Coldplay, Redfoo o Elton John nos han enseñado en sus clips la preciosa ciudad de Sydney y sus alrededores.

¿Listos para empezar el viaje?

Kylie Minogue - You should be so lucky

Dicen que lo mejor para descubrir una ciudad es ir con alguien de allí. Y nadie mejor para mostrar Sydney que Kylie Minogue que ha colaborado con las autoridades australianas promocionando el país a través de su música.

Pero antes de que se convirtiera en reclamo publicitario del país, Kylie Minogue ya había filmado un vídeo por las calles de Sydney. Un clip alternativo diferente a la propuesta oficial de You should be so lucky con el que podemos ver algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad: Sydney Tower (antes Centrepoint Tower) o el puente del puerto de Sidney (Sydney Harbour Bridge).

Blur - M.O.R.

No es una de las canciones más conocidas de una de las bandas de rock británicas más conocidas: Blur. Pero M.O.R. merece formar parte de este reportaje por su gran visión de la zona más turística de Sidney.

Luna Park en Milsons Point aparece en las primeras escenas del vídeo además del clásico puente sobre la bahía en la que está el edificio de la Ópera y algunas secuencias en cercano río Hawkesbury.

Redfoo - Let's get ridiculous

La mitad de LMFAO debió de encontrar una gran inspiración en el anterior vídeo de Blur para rodar su propuesta audiovisual para la canción Let's get ridiculous.

El DJ y productor se encontraba en Sydney trabajando como juez de Factor X y aprovechó un par de días libres para rodar en el barrio de Manly un vídeo en el que, como los británicos, huye de la policía al mejor ritmo.

La zona más comercial de Manly, el Corso, es el escenario principal del vídeo en el que además podemos ver sitios turísticos como los hoteles Steyne e Ivanhoe, el bar Magic Millions pero, sobre todo, las fantásticas playas al norte de Sidney.

Elton John - Blue eyes

Los paseos marítimos que bordean toda la costa australiana de Sydney son una de las zonas más transitadas: desde Bondi a Bronte Walk. Y eso es lo que vemos en Blue eyes.

Elton John le dedicó este videoclip a Elizabeth Taylor y su sencillez y su belleza se dan la mano. Con un elegante traje y sombrero de copa las vistas del océano Índico son absolutamente espectaculares

Coldplay - A sky full of stars

Durante una parada dentro de su gira mundial, Coldplay comenzó a rodar el videoclip de A sky full of stars en Sydney. Pero el cuarteto británico se alejó de las zonas más turísticas para filmarlo.

Para ello se desplazaron hasta el barrio de Newton, una zona com mucha actividad comercial y sobre todo vida nocturna. La calle King Street se convirtió en el plató de rodaje de un clip hecho cámara al hombro y para el que se invitó a 250 fans de la banda para que sirvieran como extras.

El recorrido hace una parada especial delante del mural dedicado a Martin Luther King en el que se puede leer la frase "I have a dream" que se ve en el vídeo.