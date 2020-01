Louis Tomlinson sorprende a todos desvelando el listado de canciones de Walls

La cuenta atrás para el debut como solista de Louis Tomlinson, el último de los miembros de One Direction en publicar disco tras la separación del grupo, está cada vez más cerca. El próximo 31 de enero verá la luz en todo el mundo Walls, un proyecto musical que al británico le ha costado crear tras unos años muy complicados.

Pero la ilusión del artista está a su máximo nivel como ha demostrado con la concepción visual que ha creado en torno a Walls. Primero recibimos hasta tres videoclips que formaban parte de una misma historia (Don't let it break your heart, Kill my mind y We made it) y que podrían no ser los últimos.

A dos semanas del lanzamiento del álbum, Louis Tomlinson ha revelado el listado de canciones de su primer disco y lo ha hecho con un espectacular mural artístico en plena calle. Una obra de arte creada durante más de seis horas por el artista Jay Kaes en una de las zonas más conocidas de graffitis en la calle de Londres: Shoreditch street.

Conocíamos el título de canciones como Kill my mind, Don't let it break your heart, Two of us, We made it, Walls y Fearless pero por fin el listado de los 12 temas que no incluyen ninguna colaboración.

Cada vez falta menos para poder escuchar este álbum y la expectación está siendo máxima, también en España. Tanto es así que las entradas para el único concierto de Louis Tomlinson en Barcelona han volado. El solista se subirá al escenario de una Sala Razzmatazz hasta la bandera que se llenará de voces al unísono coreando cada uno de sus hits.

Y no es el único caso. Muchas de sus casi 50 citas en directo por todo el mundo han colgado ya el cartel de 'entradas agotadas'. "He estado esperando este momento desde que comencé mi carrera en solitario. No puedo esperar para veros a todos de gira. También hay algunas fechas que se añadirán más tarde. Gracias por todo. ¡Allá vamos!".