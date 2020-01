¿Quiénes son los músicos con más Premios Grammy?

La 62º edición de los Premios Grammy está a punto de darse cita. Será el 26 de enero cuando se celebre la mayor fiesta anual de la música con nominados como Lizzo, Billie Eilish y, por supuesto, Rosalía, quien también ha confirmado su actuación en la gala. Sin embargo, aunque todas ellas son muy esperadas también son novatas en estos premios, pudiendo ser esta la primera vez que se hagan con uno (o varios) de los cotizados gramófonos. Tenemos claro quienes son los candidatos a ganar su primer Grammy pero, ¿quiénes son los artistas que ya lo han conseguido más veces en la historia de la ceremonia?

El récord hasta la fecha lo ostenta el músico Georg Solti con un total de 31 Premios Grammy. Durante toda su vida destacó especialmente en el terreno de la música clásica, ganando gramófonos por composiciones de ópera como el que obtuvo en 1997, último de su trayectoria. Pisándole los talones se encuentra Quincy Jones, quien entre sus 29 Grammys también cuenta con un Grammy Legend Award. La medalla de bronce es para una de las bandas más emblemáticas de la historia de la música pop: The Beatles. Los creadores de Here Comes The Sun consiguieron hacerse con 28 gramófonos durante su carrera.

El cuarto puesto es para la primera mujer con presencia en la lista. La cantante y violinista Alison Krauss suma 27 Grammys a su lista de premios musicales. Tan solo uno más que Pierre Boulez, quien fue un destacado director de orquesta francés. Un total de 25 fueron los galardones que consiguió Vladimir Horowitz, considerado por muchos, nada más y nada menos que, el mejor pianista del siglo XX.

La sexta posición vuelve a ser femenina, en este caso y volviendo a la época actual, el puesto es para Beyoncé, que cuenta con 23 premios Grammy a sus espaldas gracias a canciones como Halo, Single Ladies o Drunk in Love. Eso sí, aunque ella entone "Who run the world? Girls!" cabe decir que, con ella, finaliza la presencia femenina del Top 10 de los más condecorados en los Grammy, lista con presencia únicamente de dos mujeres.

U2, ganadores de 22 Grammys. / Jeff Kravitz/FilmMagic, Inc / Getty Images

Al llegar a la cifra de 22 Grammys encontramos un empate a cinco. Jay Z, U2, John Williams, Stevie Wonder y Chick Corea son los artistas que han conseguido sumar esta cifra de galardones en los premios más importantes de la música. Lista que cierra otro aclamado rapero, Kanye West, en este caso con 21 gramófonos premiando su trayectoria musical gracias a trabajos como Run This Town o Jesus Walks.