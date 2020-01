Demi Lovato regresa a los escenarios tras su sobredosis y rehabilitación

El pasado 5 de diciembre Demi Lovato lanzaba al mundo la noticia de su regreso musical con una foto en negro y el texto: "La próxima vez que me oigas, estaré cantando". Pocos entendieron este críptico mensaje pero la solista ha cumplido con su palabra. Su ausencia durante más de un mes en las redes sociales ha llegado hoy a su fin tras ser confirmada como una de las artistas que actuarán en los Grammy 2020.

Será la primera vez que la solista estadounidense se suba a un escenario tras sufrir una sobredosis que casi termina con su vida y pasar por un centro de rehabilitación para alejarse del alcohol y las drogas. Tras este trágico episodio, la intérprete contrató a Scooter Braun como manager para relanzar su carrera y parece que este 2020 ha sido el año elegido.

Las dos grandes dudas que ahora sobrevuelan la actuación de los Grammy 2020 en torno a Demi Lovato son: ¿Cantará una nueva canción que nos avanzará un nuevo disco? ¿Se habrá resentido su voz después de todo el proceso de recuperación?

Es probable que la respuesta a la primera pregunta sea sí. Hay que recordar que el pasado 15 de noviembre anunciaba que estaba en el estudio de grabación preparando una canción: "Recording a song for my loyal Lovatics - The ones who support me and whatever makes me happy... If you hating - that ain't you. Bye" ("Grabando una canción para mis leales Lovatics - Los únicos que me apoyan y me hacen feliz pase lo que pase. Si odias, no es para ti. Adiós"). Su nueva canción ya está en camino bajo la producción de Oak Felder con quien ya ha trabajado en canciones como Sorry not sorry, Only forever y Games.

La respuesta a la segunda probablemente sea no. Una estrella de fama mundial como Demi Lovato no se arriesgaría a subirse al escenario de los Grammy 2020 sin estar a pleno rendimiento. En las primeras semanas tras su alta e ingreso en un centro de rehabilitación surgieron fuertes rumores de que su voz podía haber quedado dañada. Fuentes cercanas a la artista aseguraban que la fuerza vocal de Demi se habría visto afectada y que necesitaría asistencia de algún profesional para volver a recuperarla. Si eso ha sucedido, no hemos sido testigos pero parece que un nuevo proyecto musical está en marcha.

La ceremonia de entrega de los 62º Premios Grammy tendrá lugar el próximo 26 de enero en el Staples Center de Los Ángeles con un cartel de actuaciones formado hasta el momento por Ariana Grande, Aerosmith, Billie Eilish, Lizzo, Black Shelton junto a Gwen Stefani, Tyler the Creator y Rosalía que pondrá el acento español a uno de los shows musicales más espectaculares del año.

Lizzo parte como gran favorita para estos Grammy con 8 nominaciones seguida por Billie Eilish y Lil Nas X con 6, Ariana Grande con 5, Lady Gaga con 3 y Taylor Swift, Lana del Rey y Rosalía con 2.

Alicia Keys será la maestra de ceremonias de la gala por segundo año consecutivo además de participar en un homenaje a Prince junto ae Juanes, Chris Martin y otros artistas.