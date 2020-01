Dua Lipa, Black Eyed Peas y Pablo Alborán son favoritos este sábado para el Nº1

Este sábado puedes ganar hasta 4.000 euros en Del 40 al 1 Coca-Cola. Tony Aguilar sigue empeñado en hacer que la cuesta de enero y febrero sea más llevadera para sus oyentes, y vuelve a poner en marcha el concurso con un aliciente añadido: esta semana solo habrá dos sorteos, de 2.000 euros cada uno, de modo que si en el primero el participante no atiende la llamada habrá ¡¡¡bote!!! y al final del programa un afortunado se llevará 4.000.

Esa es una buena razón para conectarse desde las 10 (9 en Canarias) con el show musical con más oyentes del fin de semana, pero no la única. En lo que a la lista se refiere, les toca a Pablo Alborán y Ava Max defender el número uno que lograron el sábado pasado con Tabú. Cuentan con una sólida base de fans que los está apoyando con ahínco, pero no podemos descartar a ninguno de sus perseguidores para el liderato. Así, entre los cinco primeros hay dos canciones que aún no han llegado a lo más alto y cuentan con muchas posibilidades: son Ritmo, de The Black Eyed Peas con J Balvin (#3), y Don’t start now, de Dua Lipa (#4). ¿Pasará la medalla de oro a alguna de estas grandes estrellas internacionales?

Los candidatos Shakira con Anuel AA y The Weeknd podrían ingresar en el chart como novedad. En el caso de la colombiana y el canadiense se produciría un esperado regreso después de una ausencia relativamente larga. Una vez que contabilicemos los apoyos que están recibiendo en Twitter con el HT #MiVoto40 sabremos si consiguen su objetivo.

¿Más razones para engancharse el programa? Atentos a los regalos por votar en antena (902 39 40 40): el libro La casa de modas, hijas de la libertad, de Julia Krohn; la película El infierno bajo el agua; y el gorro de invierno oficial de LOS40. Ah, y en la Máquina del Tiempo recordaremos números uno de 2012. Esperamos contar contigo al otro lado.