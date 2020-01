Little Mix no habían visto ‘esa’ foto de Jason Derulo y han alucinado

El paso de Little Mix por CapitalFM donde realizaron un divertidísimo quiz promocional nos ha dejado varios titulares que están dando la vuelta al mundo. ¿Quedaba alguien sin ver 'esa' foto de Jason DeRulo?

Pues parece que la girl band no estaban demasiado al tanto de lo que el músico había publicado en sus redes sociales en los últimos meses del pasado año. No tuvieron ninguna duda en identificarle como uno de los protagonistas del musical Cats pero lo de la foto superó todas sus expectativas.

Jade Thirlwall, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock y Perrie Edwards no podían creerse lo que estaban viendo y llegaron a romper la foto por su impaciencia a la hora de arrebatársela unas a otras. El impacto fue tal que cinco minutos después Jade seguía contemplándola y abanicándose con ella.

"Oh Dios mío, ¿es photoshop? No puede ser real. ¿Es real?". Los gestos de Perrie Edwards con la lengua pusieron la guinda a uno de los momentos épicos del vídeo pero no iba a ser el único.

Cuando tuvieron que contestar si Troye Sivan sabía cuantas cantantes formaban parte de Little Mix dieron por seguro que las conocía. Desafortunadamente había contestado que 5 y su reacción no puede ser más viral.

"Estoy cansada de que nos confundan con Fifth Harmony. Lo siento. No somos Fifth Harmony" dijeron al unísono Leigh-Anne Pinnock y Jesy Nelson.

Little Mix parece que tienen entre ceja y ceja sacar un nuevo álbum de estudio en este 2020 y para ello ya se habrían puesto manos a la obra en el estudio. De momento ya han confirmado que en verano estarán de gira. ¿Invitarán a Jason Derulo para que les haga una visita?