Dua Lipa, Dani Martín y Black Eyed Peas pueden ser Nº1 este sábado

Dos semanas consecutivas llevan en el número uno Pablo Alborán y Ava Max con Tabú, con un Alborán en plena forma, demostrando una vez más su versatilidad como artista, y una Ava portentosa, que además ha sido la subida más fuerte con Torn. La «extraña pareja» se enfrenta este sábado al reto de sumar su tercera semana, algo que ocurrió por última vez el pasado verano con Señorita, de Shawn Mendes y Camila Cabello.

Pero tan favoritos como el malagueño y la estadounidense son sus más inmediatos perseguidores. Entre los cinco primeros tenemos dos canciones que ya han sido número uno —Dance monkey, de Tones and I (#2), y Si por mí fuera, de Beret (#4)— y dos que aún no lo han conseguido —Ritmo, de The Black Eyed Peas y J Balvin (#3), y Don't start now, de Dua Lipa (#5)—. Cualquiera de ellos podría dar un golpe de autoridad y auparse a lo más alto, sin olvidar que en el #6, y tras un recorrido espectacular, está Dani Martín con La mentira, y en el #7, después de solo cuatro semanas en el chart, Aitana con Cali y El Dandee con +.

En cuanto a posibles novedades en el ránking, son candidatos David Otero y Taburete, Bombai y Ana Guerra y la gran diva del R&B Alicia Keys. Atención, porque si Una foto en blanco y negro lograse un hueco en la lista, podríamos asistir a un reencuentro de Dani Martín y David Otero, con ambos excomponentes de El Canto del Loco de nuevo en LOS40. Una vez contabilizados los apoyos con el HT #MiVoto40, veremos si tienen luz verde.

¡Te esperamos!