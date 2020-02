Jennifer López y Shakira aumentan sus ventas casi un 900%

Participar en el espectáculo de la Super Bowl es el sueño de muchos artistas y más si, como Jennifer López y Shakira consigues hacer realidad un show memorable, el cual sigue estando de plena actualidad casi una semana más tarde. Uno de los aspectos más comentados durante los últimos días es el hecho de que, por llevar a cabo uno de los directos de los más cotizados, ninguna de las estrellas que han pasado por el escenario de la final de la NFL ha cobrado ni un solo centavo por su trabajo. Algo que se compensa con creces mirando los números que han registrado las dos divas latinas del momento.

Las descargas y ventas en las discografías de Shakira y JLo se han disparado. La cifra que resume su éxito no da lugar a discusión: un 893% es el incremento de beneficios resultado del descanso de la Super Bowl. Si nos centramos en la diva de El Bronx, sus reproducciones en Spotify han aumentado un 335% y se han descargado de media 8.000 de sus canciones al día, incluyendo algunos de sus éxitos más antiguos como Waiting for Tonight. El balance de la colombiana no se queda atrás. Las reproducciones en streaming de Shakira han crecido un 230% respecto al mismo período de 2019 y, en el terreno de ventas ha alcanzado las 13.000 descargas por día en canciones que ya son himnos de su discografía como Waka Waka o Hips don’t lie.

Por otra parte, el resto de artistas que participaron en la Super Bowl tampoco han salido mal parados, aunque sus números no son tan desorbitados. Bad Bunny, quien salió al escenario con Shakira, ha visto sus reproducciones en Spotify crecer un 24%, mientras que las de J Balvin lo han hecho en un 16%. Por otra parte, el puertorriqueño ha anunciado el lanzamiento próximo de YHLQMDLG y el colombiano ha hecho lo propio con Colores, que verá la luz en marzo y, muy probablemente, la Super Bowl tenga influencia con sus nuevos trabajos discográficos.

Por último, pero no menos importante, Demi Lovato fue la encargada de entonar el himno de Estados Unidos con una actuación muy aplaudida. Ella también ha salido beneficiada de la final de fútbol americano y sus streamings han subido un 31% después del pasado domingo.

Lo ocurrido este 2020 no es un caso aislado, ni mucho menos, aunque el triunfo de este año para Shakira y JLo llama especialmente la atención. Justin Timberlake subió sus reproducciones más de un 200% tras su show y artistas como Beyoncé o Madonna subieron considerablemente su caché en lo que respecta a los conciertos. Después de esto, ¿acaso alguien sigue pensando actuar en la Super Bowl y no cobrar no sale rentable?