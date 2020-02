Christina Aguilera anuncia nuevo videoclip

Que las novedades de Christina Aguilera ocupen la actualidad siempre son buenas noticias y hoy, sus fans están de enhorabuena. Aunque más lo estarán aún mañana, que es cuando podrán al fin disfrutar de una sorpresa que la gran diva del pop ha preparado: un nuevo videoclip.

Se trata, nada más y nada menos que, del clip del tema Fall On Me, la colaboración que presentó en noviembre del pasado año de la mano de A Great Big World y con la que deslumbraron en la última ceremonia de los American Music Awards. Una balada con el amor como tema central, sea en la forma que sea. Una colaboración muy aplaudida, aunque quizás no siempre ha funcionado de la manera de la que esperaban, habrá que ver si el vídeo es el último empujón hacia lo más alto a esta oda al romanticismo. De lo que no cabe duda es de que la alianza entre los artistas sí funciona, ya que, cabe recordar que Christina Aguilera y A Great Big World presentaron en el año 2013 la canción Say Something, otra impresionante balada romántica que, a día de hoy, suma más de 480 millones de visualizaciones en YouTube. Eso sí, todo apunta a que en esta ocasión el vídeo no tendrá nada que ver con el que ya hicieron anteriormente y que, ahora, será mucho más fresco y luminoso.

Por el momento, las únicas pistas que tenemos son algunas imágenes del set de rodaje que la propia Christina Aguilera ha mostrado, en las que se puede apreciar que la estética no puede ser más romántica. Como si las imágenes llenas de colores pastel hubieran sido sacadas directamente de un cuento de hadas y ella fuera una princesa vestida de blanco y rodeada de flores de almendro. Eso sí, el piano, imprescindible en esta canción, tampoco va a perder protagonismo en el vídeo. Con todos estos ingredientes de por medio, todo apunta a que va a ser uno de los lanzamientos estrella de cara al próximo San Valentín.

Ver esta publicación en Instagram ☁️ tomorrow ☁️ Una publicación compartida de Christina Aguilera (@xtina) el 10 Feb, 2020 a las 5:04 PST

Habrá que esperar a mañana para comprobar si, varios años después, la química entre ellos continúa estando a flor de piel también en formato imagen porque, en lo musical, está claro que sí. Ni siquiera la propia Demi Lovato ha podido disimular su ilusión ante estas imágenes. Lo que sí que parece es que Christina está viviendo un momento muy místico, a juzgar por las imágenes de Fall On Me y por el comentario tan intrigante que compartió con Rosalía. Veremos si plasma todos estos sentimientos en su nuevo proyecto.