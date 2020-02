Danna Paola dedica su 'Oye Pablo' a un cantante que jamás hubieras imaginado

Hace unos meses Danna Paola nos conquistó con su canción Oye Pablo, en la que buscaba desesperadamente a un chico con ese nombre con el que había vivido una especie de flechazo pero a quien no volvió a ver por culpa de un despiste. Una historia basada en un hecho real y que, ahora, ha cobra más sentido que nunca al encontrarse con un Pablo más que conocido, aunque, evidentemente no es el que protagoniza la versión original.

A pesar de que la protagonista de Élite no se haya visto de nuevo con el Pablo original, su encuentro con un popular cantante no parece haberle decepcionado. Se trata, nada más y nada menos que, de Pablo Alborán, con quien ha coincidido en el evento de presentación de un teléfono móvil y, según ella misma confiesa, "el encuentro le ha dejado en shock." Además, en el vídeo que ha compartido en sus redes sociales exclama que le está buscando de nuevo y bromea: "¡Otra vez estoy buscando un Pablo!" Ante esta situación, la mexicana no ha podido resistirse y ha mostrado su admiración al malagueño entonando el popular éxito que lleva su nombre.

Vídeo de Instagram Stories de Danna Paola @dannapaola.

Pero la cosa no acaba ahí y es que, la admiración de un artista por otro es completamente mutua. Tanto que Pablo Alborán también comentaba su encuentro con Danna Paola a través de sus historias de Instagram declarándose muy fan de la mexicana y añadiendo: “No he grabado el encuentro porque lo he disfrutado”.

Quién sabe si entre tanto fenómeno fan entre artistas nace alguna colaboración inesperada como ocurrió con Ava Max, con quien el malagueño lanzó su exitoso Tabú. Por el momento, ambos se encuentran en un momento profesional imparable. Ella acaba de estrenar su último sencillo Sodio, en el que vive la fantasía de una auténtica sirena con un videoclip mágico, además de trabajar como jurado en un talent musical en su país. Él, por su parte, ha grabado un videoclip en compañía de Beret, agotado todas las entradas para su próximo concierto benéfico y, por si esto fuera poco, se ha embarcado en una nueva aventura laboral en Miami, tal y como contó en Los40 Global Show.