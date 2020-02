La influencia de Hailey Baldwin tras "el nuevo" Justin Bieber

Hoy hemos conocido el nuevo y quinto álbum de estudio de Justin Bieber: Changes. Un disco que llega cuatro años después de Purpose, uno de los mayores éxitos en la carrera de la joven estrella del pop. El título no deja lugar a dudas, ya que la vida de Justin ha cambiado mucho durante este tiempo y todo apunta a que va a seguir haciéndolo. Sin embargo, su hay una influencia que destaca por encima de cualquier otra en este nuevo proyecto discográfico, más allá del R&B o las colaboraciones, es la de Hailey Baldwin.

Las muestras de amor y declaraciones de sentimientos públicas del intérprete de What Do You Mean? a su esposa son sobradamente conocidas y para su nuevo disco ha decidido dar rienda suelta a su amor y, se podría decir que, prácticamente, dedicarle Changes a una de las personas más importantes de su vida. Una forma más de demostrar que Hailey es un apoyo fundamental en la vida del cantante, tal y como está dejando en evidencia en cada capítulo de Seasons, su documental biográfico en YouTube.

La modelo se ha convertido en la protagonista de la vida de la estrella del pop, por mucho que les pese a todos lo que aún siguen negándose a pasar página y continúan soñando con la fantasía amorosa entre Selena Gómez y el canadiense. Hailey ha mostrado su apoyo a su marido en multitud de ocasiones, como con la reciente noticia de Justin Bieber y su consumo de drogas o su tratamiento con la enfermedad de Lyme que le ha sido diagnosticada.

Desde Yummy, primer single de Changes y con el que ya demostró que el significado de la palabra no iba literalmente dedicado a la comida, hasta All Around Me, con frases que lo evidencian como "Nuestro amor es incondicional, te necesito a mi alrededor", más de lo mismo en Come Around Me y el resto de canciones que completan el álbum hasta un total de 17, con remix de su tema estrella incluido. En todos y cada uno de ellos se podría pensar que Hailey se ha convertido en la auténtica musa de Justin Bieber.

¡Qué viva el amor!